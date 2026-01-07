Trump planea aumentar el presupuesto militar en un 50%: alcanzaría histórico de $1.5 billones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que quiere aumentar el presupuesto de defensa de su país en un 50% para 2027, hasta alcanzar 1,5 billones de dólares con el fin de afrontar “tiempos problemáticos y peligrosos”.

A través de su red, Truth Social, declaró: “He determinado que, por el bien de nuestro país, especialmente en estos tiempos tan problemáticos y peligrosos, nuestro presupuesto militar para el año 2027 no debería ser de 1 billón de dólares, sino de 1,5 billones de dólares”, dicha suma sería un máximo histórico que el republicano considera que puede financiarse gracias a los aranceles.

Aseguró que este presupuesto fue aprobado tras una “larga y difícil serie de negociaciones con senadores, secretarios y otros representantes políticos”, aseguró el mandatario.

“Esto nos permitirá construir el ‘Ejército Soñado’ al que hemos tenido derecho durante mucho tiempo y, lo que es más importante, que nos mantendrá SEGUROS y PROTEGIDOS, sin importar el enemigo”, agregó.

El país con mayor gasto militar del mundo

Estados Unidos ya es, con distancia, el país con mayor gasto militar del mundo, y un incremento hasta 1,5 billones de dólares colocaría el presupuesto para las fuerzas armadas aún más por delante de sus principales rivales: China y Rusia, consolidando una brecha sin precedentes entre la primera y la segunda potencia militar del mundo.

El gasto militar anunciado por Trump superaría por más de 1,2 billones de dólares el presupuesto del segundo país que más invierte en el rubro, China, cuyo presupuesto militar ronda entre los 230.000 y 250.000 millones de dólares, según estimaciones internacionales.

Para el año fiscal 2026, el financiamiento total de la defensa nacional de Estados Unidos se sitúa en torno a los 900-905 millones de dólares bajo la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) ya promulgada, mientras que el presupuesto más amplio de defensa nacional se espera que supere ligeramente el billón de dólares.

En 2027, las señales de planificación apuntan a un orden de magnitud similar, aunque de momento se trata de una proyección y no de una cifra aprobada.

Cabe mencionar que este anuncio se produce después de que los aliados de la OTAN se comprometieran el año pasado a incrementar su gasto en defensa hasta el 5% del PIB para 2035, en respuesta a la presión del presidente estadounidense.

Trump prohíbe pago de dividendos a accionistas de empresas de defensa

Entretanto, Trump prohibió el pago de dividendos y la recompra de acciones por parte de las empresas de defensa estadounidense hasta que resuelvan problemas relacionados con el desarrollo y producción de equipos militares.

“Las empresas de defensa no están produciendo nuestro Gran Equipo Militar con suficiente rapidez y, una vez producido, no lo mantienen adecuadamente ni con la rapidez necesaria”, afirmó Trump en una publicación en Truth Social.

“A partir de este momento, estos ejecutivos deben construir NUEVAS y MODERNAS plantas de producción, tanto para entregar y mantener este importante equipo, como para fabricar los modelos más modernos de futuros equipos militares”, añadió.

Al cierre de Wall Street, tras las declaraciones del republicano, las acciones de la compañía de defensa General Dynamics cayeron un 4,18 %, las de Raytheon un 2,45 %, las de Lockheed Martin un 4,82 %, Northrop Grumman un 5,48 %, y Boeing un 0,75 %.

En adición, Trump consideró que ningún ejecutivo debería ganar más de cinco millones de dólares y recordó que esa cifra es “una mera fracción” de lo que realmente se embolsan estos directivos.

Trump insistió que no se está produciendo armamento y equipamiento militar con la suficientes agilidad.