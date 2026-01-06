Avianca cumple el sueño de familias caleñas que recibió el Año Nuevo en un avión de cartón

Avianca hizo realidad el sueño de dos familias caleñas que decidieron despedir el 2025 y recibir el Año Nuevo celebrando dentro de un avión de cartón en forma de “agüero” para pasar todo el año viajando.

La historia, que reflejó creatividad y unión familiar, se volvió viral y motivó a la aerolínea colombiana a convertir ese deseo en una realidad para iniciar el 2026.

En la mañana de este 06 de enero, los 11 integrantes de la familia se dieron cita en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, en Cali, para vivir una jornada especial.

La familia caleña se va para Santa Marta

Avianca entregó tiquetes ida y regreso a Santa Marta para todos los integrantes de la familia, además de dos aviones a escala como recuerdo simbólico de la experiencia.

Por su parte la compañía Despegar, ofrecerá hospedaje por cuatro días y tres noches en el Hotel Irotama, transporte terrestre y actividades turísticas como un City Tour por la ciudad. La plataforma de viajes destacó que esta iniciativa conecta con su propósito de crear viajes significativos.

A su vez, la marca TOTTO entregó maletas Bazy+ de 10 kilogramos a cada miembro de la familia, como símbolo de acompañamiento en nuevas aventuras y sueños por cumplir.