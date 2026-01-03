Trump advierte que EE. UU. está listo para una segunda ofensiva contra Venezuela

En una entrevista con el tabloide New York Post, Trump afirmó que Washington no tendría que enviar soldados a suelo venezolano si Rodríguez, quien actualmente está al frente del Gobierno, cumple con las exigencias de Estados Unidos. Sin embargo, advirtió que las fuerzas armadas estadounidenses están preparadas para lanzar una segunda oleada de ataques “mucho mayor que la primera”, en la que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Durante la entrevista, Trump señaló tabien que no tiene planes inmediatos de intervenir militarmente en Cuba, al asegurar que el régimen cubano “va a caer por sí solo”. Según dijo, la isla atraviesa una situación crítica tras perder el respaldo económico de Venezuela.

“Cuba siempre ha dependido mucho de Venezuela. Es de dónde obtenían su dinero y protegían a Venezuela, pero no les funcionó muy bien en este caso”, afirmó el mandatario.

Asimismo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que, tras la operación que depuso a Maduro, Cuba debería estar preocupada, al considerar que el golpe representa un fracaso para la inteligencia y la seguridad cubanas.

Por su parte, el canal teleSUR informó que Delcy Rodríguez se encuentra en Venezuela, desmintiendo versiones que la ubicaban en Rusia.

En una alocución transmitida por radio y televisión, la vicepresidenta aseguró que el único presidente de Venezuela es Nicolás Maduro y exigió su liberación inmediata, así como la de su esposa.

