Quién es Padrino López y qué rango tiene en el régimen venezolano: Cúpula Militar actual tras caída

Vladimir Padrino López es el ministro de Defensa de Venezuela, una de las primeras cabezas del Chavismo en pronunciarse luego de los bombardeos de Estados Unidos en Caracas y la captura del presidente, Nicolás Maduro, apenas unas horas después de los hechos.

Padrino López acusó al país norteamericano de haber impactado “con misiles” zonas civiles en la capital, Caracas, en las localidades de Fuerte Tiuna, pero también en los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

Tras ello, dijo que activarían “todos los medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos” en todo el espectro del Espacio Geográfico Nacional, desplegando sus sistemas de armas para la defensa integral como respuesta.

Es uno de los pilares del chavismo, con una larga trayectoria militar que se remonta a la época de Hugo Chávez, al frente del país.

La persona a cargo del plan de defensa ante una intervención de EE. UU.

En 2002, cuando fue comandante del Batallón de Infantería Simón Bolívar en Fuerte Tiuna, se mantuvo firme con Chávez durante un intento fallido de golpe de Estado. Su respaldo fue clave para que el presidente se mantuviera en el poder. Diez años después fue nombrado Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor General del Ejército Bolivariano, meses antes del fallecimiento de Chávez.

También fue comandante general del Ejército Bolivariano y comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Pero desde octubre de 2014, en medio del primer movimiento masivo en contra del sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, Padrino López se desempeña como ministro de Defensa, cargo en el que fue ratificado en dos ocasiones: en 2019 y 2022.

Padrino es reconocido entonces como general en jefe de la Fuerza Armada. Como tal, fue la persona a cargo del plan de defensa ante una intervención de Estados Unidos.

Su meta central en el cargo es evitar una rebelión interna o un golpe de Estado que derive en la caída de Maduro. Para ello, como hombre de confianza del líder chavista, consolidó la estrategia de unión “cívico-militar” a la que se refirió Maduro en múltiples ocasiones durante las tensiones con Estados Unidos como respuesta al despliegue del país norteamericano, garantizando la estabilidad y el apoyo incondicional de las tropas al Gobierno del Partido Socialista Unido de Venezuela.

En 2024, a puertas de las elecciones presidenciales en Venezuela, aseguró que los militares aceptarían los resultados cuales fueran.

Sanciones contra Padrino López

Agentes federales de Estados Unidos lo acusan de aceptar sobornos de organizaciones dedicadas al narcotráfico con el fin de permitirles el paso por el espacio aéreo, lo que llevó a que el Departamento del Tesoro aumentara las recompensas por información que condujera a su captura a unos 15 millones de dólares durante el primer mandato de Donald Trump en marzo de 2020. Un año antes fue incluido en la Lista Clinton.

Estas acusaciones también pesan sobre los hombros de varios de los once dirigentes más del buró de Nicolás Maduro.

Padrino, quien suele esquivar a los medios de comunicación, calificó dichas acusaciones de “infundadas” e “impúdicas”. En otras ocasiones en las que también ha hecho apariciones públicas, ha reafirmado su apoyo incondicional al régimen de Maduro.

Human Rights Watch también lo señaló en 2017 como uno de los altos mandos implicados en abusos generalizados en el marco de la represión violenta de protestas contra Maduro. Tales abusos incluyen detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles atribuidos a las fuerzas bajo su mando.