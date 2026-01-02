Ofensiva militar contra ’Iván Mordisco’: Duro golpe en el Río Caquetá deja 10 neutralizados

El 2026 arrancó con una operación militar de alto impacto en la selva colombiana. El Gobierno Nacional confirmó el primer gran golpe del año contra las estructuras del Estado Mayor Central (EMC), apuntando directamente a uno de los anillos de seguridad más cercanos a su máximo cabecilla, alias ‘Iván Mordisco’.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, entregó desde el Puesto de Mando Unificado un balance parcial de la operación “Perseo II” (nombre sugerido para contexto), que inició en la madrugada del pasado 1 de enero en la zona rural del municipio de Mirití–Paraná, sobre la cuenca del río Caquetá.

El balance: combates, capturas y rescate humanitario

La incursión, ejecutada de manera conjunta por Fuerzas Militares y Policía en la región Amazónica, tenía como objetivo desarticular la capacidad logística y armada que protege al líder disidente. Hasta el momento, el saldo oficial reporta 10 neutralizaciones dentro de la estructura criminal:

3 integrantes abatidos en el desarrollo de las maniobras ofensivas.

en el desarrollo de las maniobras ofensivas. 4 capturados que quedaron a disposición de la Fiscalía.

que quedaron a disposición de la Fiscalía. 3 adolescentes recuperados, quienes habían sido víctimas de reclutamiento forzado y eran utilizados ilegalmente en las filas de la disidencia.

“Cada acción de la fuerza pública protege a las niñas y los niños, reduce la capacidad ilegal de los grupos armados y corta rutas ilegales en el Amazonas”, aseguró el ministro Sánchez al destacar la recuperación de los menores como el logro más importante de la jornada.

Golpe a la logística de guerra en el Caquetá

Más allá de las bajas, la operación logró debilitar el músculo operativo del frente. Las autoridades incautaron un arsenal que incluye armamento de alto poder y abundante munición, vital para el sostenimiento de la guerra en esta zona de difícil acceso.

Asimismo, se decomisaron equipos de campaña (intendencia) y medios fluviales (lanchas y motores), los cuales eran empleados por la estructura para mover droga y tropas a través del río Caquetá, un corredor estratégico para las finanzas ilegales.

Ultimátum del Gobierno: “Entréguense”

El ministro Sánchez cerró su intervención con un mensaje directo a los combatientes que permanecen en la selva protegiendo a ‘Iván Mordisco’.

“Quienes aún empuñan las armas contra el pueblo colombiano deben abandonar la violencia y entregarse”, sentenció el jefe de la cartera de Defensa, advirtiendo que persistir en la confrontación “solo deja dolor y destrucción para sus propias familias y para el país”.

Las operaciones militares continúan en la zona con el objetivo de cerrar el cerco sobre los cabecillas principales que operan en el sur del país.