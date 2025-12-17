La salud mental debe ser una prioridad desde la infancia: Fundación PREMA

Durante el encuentro de reconocimiento a los 100 nuevos líderes de Colombia, organizado por Prisa Media, María Paula Ávila, creadora de la Fundación PREMA, señaló la importancia de tratar la salud mental en etapas tempranas, pues según la OMS el 50% de las enfermedades que la afectan se desarrollan antes de los 14 años.

Por ello, Ávila subrayó la necesidad de abrir espacios para hablar de emociones, incluidas las que resultan incómodas, como un paso para transformar realidades y construir soluciones sostenibles. En ese sentido, enfatizó que el cambio depende del trabajo en red y del fortalecimiento individual, afirmando que creer en uno mismo es clave para impactar positivamente a otros.

Aquí la entrevista completa: