“Hay que volver a la cultura colombiana”: Alirio González

Alirio González, fundador de la Escuela Audiovisual Infantil de Belén de los Andaquíes, afirmó durante la presentación oficial de los 100 nuevos líderes de Colombia, que uno de los principales retos del país es avanzar en procesos de organización social, al considerar que aún persiste una visión individual que dificulta enfrentar problemáticas estructurales. En ese sentido, señaló que temas como la educación, la salud y la vivienda deben ocupar un lugar prioritario en la agenda nacional, sin perder de vista la necesidad de construir y narrar el país desde sus realidades.

Gónzalez destacó que hay que volver a la cultura colombiana, reconocer la diversidad, la sencillez y la riqueza cultural. Para el realizador, volver a las prácticas y expresiones propias de las comunidades es clave para reconocerse en las culturas que conforman una identidad colectiva.

