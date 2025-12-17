“Hay que mantener viva la esperanza de cambio desde los territorios”: Juan Miguel Durán

Durante el lanzamiento del especial 100 Nuevos Líderes de Colombia de Caracol Radio, Juan Miguel Durán afirmó que uno de los desafíos del país es sostener la esperanza sobre un cambio que convoque, conecte y valore la diversidad de los territorios colombianos. En ese sentido, enfatizó en la importancia de impulsar una juventud activa, participativa y propositiva, que aporte a la construcción colectiva y no permita que la violencia marque el rumbo del futuro.

De igual forma, señaló que la arquitectura los inspira diariamente por su capacidad de aportar al bienestar social, aunque reconoció que como disciplina ha sido, en ocasiones, distante de las problemáticas territoriales relacionadas con el uso y la calidad del espacio. Desde una visión cooperativa, explicó que su ejercicio profesional integra solidaridad, creatividad e innovación social para construir territorio, y destacó la relevancia de escenarios que reconocen los esfuerzos colectivos y fortalecen la confianza y el sentido de comunidad.

