Fundación Santillana lanza campaña navideña para llevar libros a niños y jóvenes en territorios vulnerables

La campaña “Una Navidad con propósito ¡Entrega oportunidades, cambia vidas!” es una iniciativa de Fundación Santillana, con el fin de promover la lectura y el acceso a libros entre niños y niñas de comunidades de escasos recursos en el país.

Además, busca fomentar el propósito social durante la temporada navideña, invitando a las personas y empresas realizar donaciones económicas destinadas a la compra de libros de las editoriales como: Loqueleo, Norma y Penguin Random House.

“La campaña une esfuerzos con fundaciones que trabajan en lectura, escritura y oralidad en zonas rurales y comunidades con altos niveles de vulnerabilidad”, asegura la fundación.

¿Cómo es el proceso de donación?

Las personas interesadas podrán realizar su donación desde 50 mil pesos colombianos a través de los canales oficiales de la campaña. Por cada dos libros adquiridos con los aportes de los donantes, la fundación comprará y entregará un libro adicional en nombre de la iniciativa.

Luego hace la entrega final de los libros a las comunidades beneficiarias por medio de fundaciones de cada región legamente constituidas con experiencia en el desarrollo de actividades de lectura.

Finalmente, todos los donantes recibirán un informe final con los resultados de esta iniciativa, el alcance territorial y el número de beneficiarios. La campaña estará abierta hasta el 16 de diciembre.