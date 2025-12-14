Un tiroteo en la playa más popular de Australia deja al menos 13 muertos

Al menos 13 personas han muerto en Australia, en Bondi Beach, en Sídney, después de que dos personas abrieran fuego contra un grupo de bañistas. Los agentes han confirmado que uno de los tiradores ha sido abatido en la operación policial.

A través de las redes sociales, los agentes han confirmado que hay al menos 11 heridos, dos de ellos policías, y que el segundo tirador está en estado crítico.

“Se ha confirmado la muerte de 13 personas, incluyendo un hombre que se cree es uno de los tiradores. El segundo presunto tirador está en estado crítico. Hay otras 11 personas heridas, dos de ellas policías", han compartido los agentes.

Además, han instado a la población a “evitar la zona”. “La operación todavía continúa”, han expresado la Policía de Nueva Gales del Sur.

Anthony Albanese, primer ministro de Australia, ya está informado de manera pormenorizada sobre la evolución de este incidente, según ha confirmado un portavoz a la cadena australiana ‘ABC’.

“La Policía y los servicios de Emergencia están trabajando sobre el terreno para salvar vidas. Mis condolencias están con cada persona afectada. Estamos trabajando con los agentes de Nueva Gales del Sur y brindaremos más actualizaciones a medida que se confirme más información. Ha manifestado Albanese, que ha lamentado estas “escenas impactantes y angustiosas de Bondi”.

Según han confirmado múltiples testigos a los medios del país, se trata de un ataque a tiros protagonizado por un número todavía indeterminado de personas armadas. Las autoridades no han confirmado nada al respecto.

La playa, destacan, era parte de una celebración de la festividad judía de Janucá, que comienza este domingo 14 de diciembre.