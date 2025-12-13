Bielorrusia indulta a un Nobel de Paz y a líderes opositores después de conversaciones con EE. UU.

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, en el poder desde 1994, indultó este sábado, 13 de diciembre, al premio Nobel de la Paz 2022, Ales Bialiatski, y a los principales líderes opositores en prisión, María Kolésnikova y Víctor Babariko, las caras visibles del indulto de 123 personas.

La liberación de Bialiatski, Kolésnikova y Babariko se produjo después de las conversaciones mantenidas en la capital, Minsk, durante los últimos dos días entre Lukashenko y el emisario de la Casa Blanca, John Cole, tal como informó la organización de derechos humanos Viasna.

Bialiatski había estado incomunicado durante largo tiempo desde que en mayo de 2023 fue trasladado a la prisión número 9 de Gorki en la región de Moguiliov, conocida por sus duras condiciones de encierro.

Amnistía Internacional y organizaciones de DD. HH. pidieron la liberación de los opositores

Amnistía Internacional (AI) había pedido insistentemente la liberación del activista de 63 años, que sufre enfermedades crónicas, lo que no le impidió que fuera obligado a trabajar seis veces a la semana.

Además, según las organizaciones de derechos humanos, era enviado durante meses por los funcionarios de prisiones a celdas en solitario, donde le denegaban la recepción de paquetes y medicinas.

En cuanto a Kolésnikova, estrecha colaboradora primero de Babariko y después de la candidata presidencial y actual líder opositora en el exilio, Svetlana Tijanóvskaya, fue detenida tras las multitudinarias protestas antigubernamentales de 2020.

Tras ello, fue trasladada forzosamente a la frontera con Ucrania, pero rompió el pasaporte y se negó a ser deportada, motivo por el que en fue condenada a 11 años de prisión por conspirar para tomar el poder en 2021.

Babariko, un conocido banquero crítico con el régimen bielorruso, también fue detenido en 2020 durante su campaña electoral antes de poder registrar su candidatura presidencial.

Entre los 123 liberados figuran también otros activistas de Viasna como Valiantsin Stefanovich y Uladz Labkovich, además del abogado Maxim Znak; la editora del portal Tut.by, Marina Zolatava y el politólogo Alexandr Fiaduta.

La Administración Trump reversa las sanciones contra el potasio bielorruso impuestas por Biden

La oficina de prensa presidencial informó que “la República de Bielorrusia ha tomado la decisión de indultar a 123 ciudadanos de diferentes países condenados (...) por cometer crímenes de diferentes tipos como espionaje, terrorismo y extremismo”.

La nota subraya que la decisión “se enmarca en los acuerdos alcanzados con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump”, cuyo emisario, John Cole, mantuvo ayer y hoy consultas con Lukashenko en Minsk.

Además, añade que ésta responde “a la cancelación de las sanciones ilegales contra el sector del potasio de Bielorrusia adoptadas por parte de la Administración del anterior presidente de EE.UU., Joe Biden”.

Asimismo, EE. UU. ya levantó las sanciones contra la aerolínea estatal bielorrusa, Belavia, sancionada en 2022.

En total, desde el mes pasado, el líder bielorruso ha indultado a 156 ciudadanos de países como Estados Unidos, Reino Unido, Ucrania, Australia, Japón, Lituania y Letonia. No obstante, según las organizaciones de derechos humanos, más de mil de presos políticos siguen en la cárcel.

La medida, según la nota oficial, está dirigida a acelerar la dinámica positiva en las relaciones con los socios del país y en aras de la estabilización de la situación en Europa.

La normalización entre ambos países comenzó en agosto cuando Lukashenko conversó por teléfono con el mandatario estadounidense, quien pidió a su homólogo bielorruso liberar a todos los presos políticos tras la salida de prisión de un grupo de disidentes en junio pasado, que incluía al líder opositor, Serguéi Tijanovski.