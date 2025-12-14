Presidente Trump rechazó ataque armado en la Universidad de Brown y pidió orar por los heridos

Luego del ataque armado en la Universidad de Brown, que dejó un saldo de dos personas muertas y al menos nueve heridas de gravedad, además de una novena víctima con heridas menos severas, el presidente estadounidense Donald Trump brindó sus condolencias hacia los familiares de las víctimas y pidió rezar por los heridos.

“Me han informado detalladamente sobre la situación en la Universidad Brown. Es terrible. Ahora mismo, solo podemos orar por las víctimas y por quienes resultaron gravemente heridos. “Les informaremos todo lo que suceda... Es una lástima, una lástima. Simplemente orar”, aseguró Trump.

De otro lado, Erci Adams alcalde de Nueva York, hizo uso de sus redes sociales para enviar un mensaje por el tiroteo: “Rezo por todas las víctimas de este trágico ataque. La policía de Nueva York está coordinando con sus homólogos de Rhode Island”.

Y agregó: “En Nueva York estamos desplegando recursos adicionales en las universidades locales como medida de precaución, aunque por el momento no hay información que sugiera una conexión con nuestra ciudad”.

El FBI se sumó a los operativos para dar con los responsables del ataque armado que obligó a emitir una alerta en la Universidad para que los estudiantes permanezcan en sus dormitorios ante la amenaza que sigue vigente, mientras avanzan los recorridos de las autoridades por toda la zona.