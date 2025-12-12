Coonvite, la cooperativa que construye hogares y comunidad en Medellín

La transformación en los barrios

En 2021, decenas de vecinos de La Honda, Moravia, San Javier y San Cristóbal pusieron manos a la obra para mejorar 200 viviendas. Pisos de tierra convertidos en cemento, baños remodelados y cocinas modernizadas. Todo bajo la guía de Coonvite, un colectivo que combina arquitectura, ingeniería y compromiso social. “¡Esas montañas se movieron! Un miércoles nos avisaron que ya habíamos gastado todo el cemento que Argos tenía para la ciudad”, recuerda Juan Miguel Durán, director y fundador de Coonvite.

Aunque oficialmente se creó en 2020, el grupo llevaba más de una década trabajando con comunidades vulnerables, aprendiendo a construir “convite” y a resolver uno de los grandes retos urbanos: el déficit de vivienda de calidad. Según el Departamento Nacional de Planeación, para 2023 alrededor del 15 % de las casas en Medellín estaban en condiciones inadecuadas.

La metodología detrás del modelo

Cuando Argos los contactó para su proyecto Hogares Saludables, Coonvite ya tenía experiencia. Desarrollaron una metodología que mezcla la autoconstrucción asistida de John Turner con dinámicas de barrio. Los habitantes aportaban esfuerzo y conocimiento; los recursos se combinaban: 33 % de los dueños y 67 % del proyecto. “Fue un proceso cooperativo, no asistencialista”, dice Durán.

El colectivo surgió en un contexto que los marcó: estudiaron en una época donde la arquitectura era política. Durante la alcaldía de Sergio Fajardo (2004-2007), la ciudad veía el diseño urbano como herramienta para impulsar educación, generar oportunidades y mejorar la calidad de vida, especialmente en barrios marginales. Esa visión les enseñó a salir a la calle, escuchar y ganarse la confianza de los vecinos. “Era una apuesta por democratizar la arquitectura de alta calidad y, en consecuencia, la belleza”, comenta Jasblleidy Pirazán, politóloga del grupo.

Coonvite es la primera cooperativa de arquitectura del país. Jurídicamente, les permite combinar un ejercicio comercial con uno social. La parte comercial funciona como una firma tradicional: participan en convocatorias para colegios rurales o centros culturales y, cuando construyen casas, incluyen un proceso de convite. El 2 % de las utilidades se reinvierte en proyectos sociales.

Hasta 2024, habían intervenido unos 42.000 metros cuadrados, colaborando con Argos, Comfama, Visionamos, la Fundación Berta Martínez y Confiar. Su programa Foonvite convirtió la mejora de viviendas en una experiencia pedagógica: los vecinos aprenden construcción y cooperativismo mientras transforman su entorno.

También piensan en la ruralidad. Con Cooperarescul, capacitan a niños en colegios rurales en arquitectura y cooperación, y colaboran con la Gobernación de Antioquia para mejorar 500 viviendas en Entrerríos, Santa Rosa y San Pedro.

La belleza de lo esencial

Para Durán, la buena arquitectura no necesita ser monumental, sino útil. “Todo el conocimiento que adquirimos en la universidad es para actuar en esa casa chueca y hacerla cumplir con los estándares técnicos para darle a la gente un hogar digno”. A veces, la belleza está en detalles pequeños: cortar un ladrillo para dejar pasar la luz en una casa sin ventanas. “Cuando terminamos, la señora de unos 80 años jugaba con la luz de la tarde moviendo las manos”, recuerda.

