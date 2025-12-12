Compromiso Bogotá: el movimiento que teje equidad desde el territorio

Durante la crisis del Covid-19, María José Rubio (Barranquilla, 1971) y su esposo, Jorge Bermúdez Sánchez, empezaron a imaginar una forma de unir a fundaciones, líderes comunitarios con el modelo empresarial para atender necesidades urgentes. De esa reflexión surgió Colombia Cuida a Colombia, un movimiento que desde 2020 conectó sectores y aliados para apoyar a hogares vulnerables a través de una red que comenzó en WhatsApp y terminó beneficiando a millones.

Los aprendizajes de esa experiencia se convirtieron en la base para crear Compromiso Bogotá, una iniciativa que reúne a líderes barriales, organizaciones sociales, empresarios y fundaciones para abrir oportunidades sin asistencialismo, sino desde la corresponsabilidad. El modelo tomó como referencia el camino recorrido por Compromiso Valle.

Un método basado en la fuerza del liderazgo local

El proyecto se sostiene en un enfoque de impacto colectivo: identificar el liderazgo que ya existe en los barrios, fortalecerlo y conectarlo con aliados que permitan ampliar su trabajo. Para Rubio, administradora de la Universidad de los Andes con estudios en Negocios Internacionales en Harvard, el ppvpperopósito es claro desde el inicio: trabajar por las poblaciones más vulnerables.

El 30 de mayo de 2024 iniciaron un programa piloto en Suba, una localidad donde conviven realidades económicas contrastantes y múltiples problemáticas. Allí comenzaron a tejer redes de confianza para impulsar transformaciones culturales y comunitarias desde quienes conocen el territorio.

En menos tiempo del esperado, el avance ha sido notable. Los números lo reflejan: 110 líderes formados, 150 emprendimientos fortalecidos, 2.500 empleos generados y más de 5.000 personas impactadas. Además, 40 artistas y deportistas de la zona han recibido apoyo gracias a alianzas como la establecida con Compensar.

Historias que muestran la transformación

Uno de los ejemplos más visibles es el de Estiven Silva, conocido como ‘Zeta’, gestor cultural que lleva más de 14 años acompañando a jóvenes en riesgo a través de la música. Aunque en un comienzo él y otros líderes desconfiaron de Compromiso Bogotá por experiencias pasadas con politiquería, la coherencia del equipo terminó por abrir puertas.

Hoy reconoce que la organización logró algo que parecía improbable: conectar a la comunidad con el sector empresarial para fortalecer procesos sociales que ya venían caminando.

Otra historia clave es la de Yamile Castrillón, fundadora de la Fundación Zafir. Tras 13 años educando a los hijos de recicladores en Suba, logró ampliar su espacio gracias al acompañamiento de Compromiso Bogotá. Pasó de atender 40 a 120 niños, cifra que será de 136 el próximo año entre 5 y 14 años. Además, montó un comedor donde 60 personas reciben almuerzo diario a bajo costo 8.000 pesos.

Para Rubio, más allá de las cifras, la verdadera ganancia es la confianza construida con los líderes. La persistencia, la sinceridad y la cercanía han permitido cambiar narrativas marcadas por el miedo o la frustración hacia otras centradas en la colaboración.

Un modelo que aspira a llegar a más territorios

El desafío ahora es replicar este proceso en otras localidades de Bogotá en 2026. Rubio está convencida de que el cambio cultural es la pieza clave: entender que el rol del proyecto no es repartir recursos, sino conectar oportunidades y articular lo público, lo privado y lo comunitario.

Ese entendimiento, dice, es lo que está devolviendo esperanza al territorio.

Compromiso Bogotá en Acción es uno de los 100 Nuevos Líderes de Colombia: