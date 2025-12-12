¿Cómo están rompiendo Yolanda Ruiz y María Elvira Samper tabúes sobre la menopausia y la vejez?

Desde julio de 2024, el podcast Menopáusicas y qué abrió un espacio único en Colombia para hablar sobre la menopausia, la salud femenina y los desafíos que enfrentan las mujeres mayores. Sus creadoras, Yolanda Ruiz (Pasto, 61 años) y María Elvira Samper (Bogotá, 79 años), encontraron una manera de transformar conversaciones íntimas en un fenómeno que conecta a miles de oyentes, mujeres y hombres, alrededor de experiencias compartidas y aprendizajes sobre la vejez activa. “La jubilación es a los 57 años. A esa edad estamos requetevivas. No nos pueden descartar simplemente porque cumplimos un requisito de ley”, dice Samper.

A partir del primer episodio, en el que dialogaron con la actriz María Cecilia Botero sobre la fama, la vejez frente a las cámaras y la muerte, Ruiz y Samper dejaron claro que su objetivo era romper tabúes. Mostraron mujeres reconocidas que siguen activas después de los 50 años y abordaron la menopausia de manera abierta y honesta, ofreciendo información y consejos para cuidar la salud y disfrutar plenamente de esta etapa de la vida. La recepción fue inmediata: el podcast se convirtió en un espacio seguro, donde la audiencia encuentra apoyo, risas y conversaciones profundas que fortalecen el tejido social.

Un proyecto que surgió de la experiencia y la amistad

El camino hacia Menopáusicas y qué se construyó durante años. En 2019, Ruiz transformó el programa Voz de Mujer en un espacio de periodismo femenino, destacando liderazgos en deporte, política, innovación y ruralidad. Inspirada en conversaciones internacionales sobre envejecimiento y belleza, notó que los ataques que recibía en redes y columnas sobre su edad reflejaban un problema social mayor: la discriminación hacia mujeres mayores. Su amistad con Samper, consolidada tras años de trabajo conjunto en RCN Radio, se convirtió en la base para crear un proyecto donde ambas pudieran combinar experiencia, rigor periodístico y cercanía personal.

El podcast implicó un cambio en su manera de trabajar. Acostumbradas al periodismo tradicional, tuvieron que aprender a entrevistar en dupla, contar anécdotas propias y mantener conversaciones fluidas que pudieran saltar de un tema a otro, igual que en un diálogo entre amigas. La combinación de risas, lágrimas, experiencias personales y datos de expertos en salud, partería y psicología, genera una atmósfera íntima que hace que la audiencia se sienta parte de la conversación, sin sacrificar el rigor periodístico que ambas siempre han mantenido.

Ética, cercanía y reconocimiento

La ética periodística ha sido uno de los pilares del podcast. Cada entrevista y clip en redes se produce con cuidado para no tergiversar los testimonios y asegurar que los mensajes sean completos y confiables. Esto ha permitido que invitadas como la exfiscal Viviane Morales, la periodista Catalina Gómez Ángel, la ex primera dama María Clemencia Rodríguez de Santos y la exreina de belleza Paola Turbay compartan experiencias personales con total confianza. Este enfoque riguroso y respetuoso llevó al programa a ser nominado en 2025 al Premio Ondas, uno de los más importantes para podcasts en español, en la categoría de Mejor podcast de conversación.

El impacto del pódcast ha trascendido la radio y las plataformas digitales. La audiencia encuentra en el formato un espacio para hablar sobre amor y desamor, maternidad y no maternidad, salud mental, finanzas y duelos. Un 20% de sus oyentes son hombres, y otro 20% tienen menos de 44 años, lo que evidencia la apertura de la conversación hacia toda la sociedad. Ruiz lo resume así: “Por primera vez sentimos que tocamos fibra en las personas. Nos escriben, nos dicen que les ha cambiado la vida, que los ha acompañado en un duelo, que les dio valor para hablar con sus amigas o madres”. Samper agrega con humor: “Nos volvimos las reinas de los selfies; nos reconocen en aeropuertos, mercados, calles”.

Rompiendo estigmas y construyendo comunidad

Más allá de visibilizar la menopausia y la vejez, el podcast se convirtió en un espacio que redefine el envejecimiento. Las conversaciones muestran que las mujeres mayores de 50 años siguen desarrollando habilidades, emprendiendo proyectos y cosechando logros profesionales. La cercanía, la flexibilidad y la empatía que muestran Ruiz y Samper no debilitan la rigurosidad de su trabajo; al contrario, demuestran que se puede hacer periodismo de calidad en cualquier plataforma.

Al contar historias de sus propias vidas y las de muchas otras mujeres, el podcast ha fortalecido un sentido de comunidad, acercando a las personas y transformando la percepción sobre lo que significa envejecer. Menopáusicas y qué no solo informa y entretiene, también empodera, demuestra que el paso del tiempo no es un obstáculo y ofrece un ejemplo de periodismo innovador, ético y profundamente humano.