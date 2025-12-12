¿Cómo Best Buddies Colombia convirtió la inclusión laboral en una política sostenible?

Cerca de 800 personas con discapacidad intelectual y del espectro autista trabajan hoy formalmente gracias al modelo de inclusión de Best Buddies Colombia. | Foto: cortesía - Best Buddies Colombia

Desde hace más de 20 años, Best Buddies Colombia ha demostrado que la inclusión laboral para personas con discapacidad es posible cuando se trabaja con acompañamiento, redes y confianza. Bajo este enfoque, los Amigos del Alma, como reconocen a los beneficiarios del programa, han encontrado en la fundación un camino real hacia la autonomía y la vida laboral. Un espacio donde sus capacidades se reconocen y se potencian.

Al frente de este proyecto se encuentra Alejandra Arenas, quien desde hace 11 años lidera la organización con convicción y compromiso. Tras la pérdida de sus tres hijos con discapacidad, encontró en Best Buddies Colombia una forma de transformar su dolor en propósito, el cual cobró más sentido cuando descubrió que la fecha en que perdió su primera hija coincidía con el nacimiento de la iniciativa en Colombia. “Ese día encontré mi para qué”, recuerda Alejandra, “Le di un significado al dolor, entendí por qué mis tres hijos no están en este plano y por qué debo liderar esta fundación.”

Hoy, desde la dirección del programa, trabaja con un equipo articulado para ofrecerle a personas con discapacidad intelectual y del espectro autista la posibilidad de tener una vida independiente, productiva y digna.

Formación, acompañamiento y alianzas para el empleo

Esa labor responde a una realidad clara: conseguir empleo formal sigue siendo uno de los mayores desafíos para esta población. “Colombia pierde entre el 5.3% y el 6.9% de su producto interno bruto por no darle empleo a la población con discapacidad. Y la tasa de desempleo de ellos está entre el 78 y el 80%. Muchas veces, el problema no es la capacidad de trabajar, sino la falta de entornos donde esa capacidad pueda desarrollarse” asegura Alejandra.

Para responder a esta problemática, la iniciativa ha construido un modelo que combina formación, seguimiento y alianzas. En su escuela de habilidades, los Amigos del Alma fortalecen aspectos esenciales para la vida laboral: comunicación, manejo del tiempo, resolución de tareas y trabajo en equipo. Allí se preparan para asumir responsabilidades con autonomía, y alcanzar independencia.

Luego viene la inclusión laboral, que opera a través de preparadores que trabajan directamente con las empresas. Su labor consiste en adaptar tareas, diseñar rutinas claras y acompañar a los equipos para que la vinculación sea sostenible. Aquí nada es simbólico: cada cargo responde a necesidades reales y aporta valor al funcionamiento de las organizaciones.

Gracias a este modelo de trabajo, la fundación ha consolidado alianzas con más de 100 empresas —entre ellas Avianca, Homecenter, D1, Ramo y Oxxo—, a través de las cuales ha logrado vincular formalmente a cerca de 800 Amigos del Alma y acompañar el proceso de más de 2.200 personas en distintas regiones del país.

Entre esas alianzas destaca la de Alkosto, la primera empresa en creer en el programa.“Vimos una oportunidad sencilla pero poderosa de generar empleo real para personas a quienes su discapacidad intelectual les había cerrado puertas” De acuerdo con la compañía, esta no fue una decisión de mercadeo, sino “una decisión humana”.

Desde entonces, han construido prácticas que hoy sirven de referencia para otros: entrenamiento con apoyo, materiales e instrucciones en lenguaje claro y sensibilización de equipos. El mayor cambio ha sido en la cultura interna: “ahora tenemos equipos más solidarios, ambientes más respetuosos y mayor sentido de pertenencia”, señalaron representantes de la organización.

Otra pieza clave en este proceso ha sido el acompañamiento jurídico. Desde hace casi dos décadas, el equipo de abogados de Posse Herrera Ruiz ha trabajado con la fundación y con las empresas aliadas para garantizar que la inclusión laboral tenga seguridad y claridad. Su labor consiste en diseñar modelos contractuales, orientar sobre ajustes razonables, resolver inquietudes legales y acompañar situaciones complejas. “Nuestro papel es generar confianza para que las empresas den el paso y lo mantengan en el tiempo”.

Después de un seguimiento y acompañamiento constante, la firma asegura que el impacto del proyecto ha sido profundo. “Oír las historias de superación, la gratitud de las familias y ver cómo la cultura cambia es indescriptible”. Incluso, resaltaron el trabajo de dos Amigos del Alma, Brandon y Nicolás, que hoy hacen parte del equipo.

Historias que transforman organizaciones y vida

Ese impacto también se refleja en las personas que han construido su vida laboral de la mano del programa, entre ellas, está la historia de Genar Güell Reales, quien conoció la fundación hace diez años y encontró allí una oportunidad para cambiar su vida.

Desde hace 7 años trabaja en hamburguesas El Corral del Centro Comercial Viva, en Barranquilla, en el área de servicio al cliente. Este empleo le permitió avanzar en su proyecto educativo. “Estoy estudiando derecho en la universidad Rafael Núñez, hago décimo semestre y mi forma de pago son las cesantías, la prima, la quincena y la empresa también me ayuda a pagarla mediante un préstamo” asegura.

Historias como la de Genar motivan a la fundación a insistir, pese a retos como las barreras actitudinales, los procesos legales lentos o la incertidumbre empresarial. Cada paso que dan para romper estereotipos y abrir nuevos espacios, refuerza la convicción de Alejandra: “Cuando un Amigo del Alma entra a trabajar, las empresas no vuelven a ser las mismas, tocan el ADN, tocan el alma de las organizaciones y de la sociedad”.

El trabajo de Best Buddies Colombia ‘Amigos del Alma’, demuestra que la inclusión no es un ideal lejano: es un proceso tangible. Su trabajo, basado en el acompañamiento, la amistad y la acción concreta, genera experiencias reales de participación, autonomía y pertenencia. Más que cambiar una rutina, Best Buddies transforma percepciones, derriba barreras sociales y convierte ilusiones en realidades y dificultades en oportunidades, mostrando que una sociedad más justa no se promete: se ejecuta.

La Fundación Best Buddies Colombia es una de las 100 Nuevas Líderes de Colombia: