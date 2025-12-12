Brayan Carreño, el caleño que lleva la salsa al patinaje artístico mundial

La pasión por competir define a Brayan Carreño. No importa el lugar ni la magnitud del escenario: este caleño siempre busca superarse. “Desde pequeño me ha gustado medirme por resultados, me muestra de lo que puedo ser capaz”, dice. A sus 25 años.

Carreño es el patinador artístico colombiano más premiado, con participación en todos los mundiales desde 2014 y solo dos sin medalla. Hasta hoy suma seis oros, dos platas y cuatro bronces. Paralelamente, cursa cuarto semestre de Medicina en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, destacándose también como estudiante de excelencia.

El hallazgo del patinaje y los primeros triunfos

Su historia con el deporte empezó casi por accidente. Tras probar natación y gimnasia olímpica, a los 5 años se unió a una academia de salsa y llegó a formar parte de la compañía Delirio. “Me atrapó el patinaje artístico: ver cómo las personas flotaban sobre ruedas haciendo movimientos que yo hacía me fascinó”, recuerda. A los 8 años ya entrenaba con los primeros patines que le prestó su entrenador. Con apenas 13, participó en su primer mundial juvenil, compitiendo contra rivales cinco años mayores. Terminó sexto, pero aquel fue solo el inicio de una carrera llena de éxitos, cuyo más reciente logro fue doble oro en danza y figuras, y bronce en cuarteto en el Mundial de China.

Para Carreño, el deporte es mucho más que una disciplina: es una herramienta para transformar vidas. Creció en San Judas, un barrio del suroriente de Cali marcado por la violencia y la pobreza, pero también por un fuerte tejido social. “El deporte siempre fue mi oportunidad de perseguir mis sueños”, afirma. Su familia le enseñó que destacarse podía abrirle las puertas de la universidad, y lo hizo realidad. “Siento que puedo mostrar cómo el deporte contribuye a construir sociedad. No importa de dónde vengas, puedes alcanzar lo que quieras”, añade.

Brayan también enfrenta desafíos fuera de la pista. Su orientación sexual y su identidad de género han generado comentarios negativos en redes, aunque él los toma con naturalidad: “Sé quién soy y eso no me afecta”. Reconoce que hay pocos hombres en el patinaje artístico por prejuicios sociales, pero siempre ha contado con el respaldo de su familia y su entorno. “Soy homosexual y nunca he tenido problemas en el patinaje, en la universidad ni en mi casa”, asegura.

El reclamo por un deporte olvidado por el Estado

El apoyo institucional es otra asignatura pendiente. Carreño critica que el Estado priorice los deportes olímpicos y que su disciplina, en la que Colombia es potencia mundial, carezca de recursos y espacios propios para entrenar. “Nos toca usar el velódromo y siempre nos sacan. Muchos no pueden surgir y estamos perdiendo relevo generacional”, advierte.

Su rutina es exigente. Entrena todos los días y combina la disciplina deportiva con los estudios “como puede”. Aunque tuvo que dejar temporalmente el baile, nunca perdió su pasión por él, y en las pocas ocasiones que puede, aprovecha para divertirse con sus amigos. “Cuando salgo, no me quedo sentado, me encanta bailar todo lo que pueda”, dice con entusiasmo.

Brayan Carreño no solo suma medallas; también inspira a su barrio y a todo un país, demostrando que la disciplina, la pasión y la constancia pueden transformar vidas, incluso en los entornos más desafiantes.

Brayan Carreño es uno de los 100 Nuevos Líderes de Colombia: