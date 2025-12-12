Así es como Mercedes Bidart revoluciona el microcrédito para emprendedores en Colombia

Mercedes Bidart, politóloga argentina, ha revolucionado el microcrédito en Colombia con Quipu, una plataforma financiera que evalúa la solvencia de emprendedores usando datos del presente, no su historial crediticio.

Su modelo, basado en inteligencia artificial, ya entrega más de 4.000 créditos productivos al mes a quienes tradicionalmente han presentado problemas con el sistema financiero.

Bidart descubrió el poder de los datos mientras trabajaba con comunidades de la economía informal. Quipu, fundada en 2021, analiza cómo se mueve hoy un negocio, es decir, cuánto vende, cómo gestiona su dinero, qué apps usa y cómo opera su teléfono.

“No importa si el historial crediticio es malo o inexistente; importa la realidad del negocio”, explica.

Esa metodología, entrenada con datos de más de 300.000 personas, le permitió recibir reconocimientos como el Cartier Women’s Initiative 2024. Hasta ahora, Quipu ha otorgado 7 millones de dólares en créditos productivos y ha atendido a 35.000 emprendedores, de los cuales 20.000 son beneficiarios activos.

Una visión nacida en el MIT y construida en Colombia

Bidart estudió Ciencia Política en Buenos Aires y trabajó en políticas públicas para vivienda y emprendimiento. Años después llegó al MIT, donde desarrolló una tesis sobre cómo evaluar el riesgo productivo en las ciudades de América Latina.

Su investigación tomó rumbo definitivo cuando la becaron para estudiar economía informal en Barranquilla.

Tras volver al MIT, creó prototipos, formó equipo y obtuvo apoyo del BID Lab, lo que la llevó a radicarse en Colombia. Primero consolidó operaciones en Barranquilla y luego en Medellín, donde Quipu inició un crecimiento acelerado con un equipo de 40 colaboradores.

Créditos productivos para salir del ‘gota a gota’

En Colombia, miles de emprendedores, desde dueñas de salones de belleza hasta vendedores informales, no acceden a crédito por estar reportados. Quipu rompe este argumento al entregar préstamos desde $500.000, que se convierten en capital semilla para crecer negocios que mantienen a familias enteras.

Su operación se fortalece con alianzas estratégicas con Claro, Bancolombia y Nequi, que integra a Quipu como alternativa cuando un usuario no aprueba un crédito tradicional dentro de la app.

Bidart tiene claro el propósito: usar tecnología para que el dinero deje de circular de manera excluyente. Su objetivo es convertir a Quipu en un referente latinoamericano.

Con su plataforma, Bidart está demostrando que la economía que históricamente ha quedado por fuera del sistema financiero puede crecer, formalizarse y ser motor de desarrollo cuando se le mira con datos reales, inteligencia artificial y un enfoque verdaderamente inclusivo.