“Hace 16 años no se presentaba”: gobernadora del Tolima por ataque a estación de Policía

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, se pronunció por primera vez en un acto público sobre el ataque armado que las disidencias de las Farc lanzaron durante la Noche de Velitas contra la estación de Policía del corregimiento El Limón, en Chaparral.

Según la mandataria, este tipo de episodios violentos no se presentaban en Chaparral desde hacía 16 años. La gobernadora rechazó y condenó los hechos.

“Venimos de un fin de semana difícil, muy difícil. Son hechos dolorosos, que rechazamos con firmeza, pero también son hechos que enfrentamos de inmediato, con decisión, sin titubeos. Aquí, en este departamento, no hay lugar para la indiferencia”, manifestó Matiz.

La gobernadora sostuvo que el Tolima se mantiene firme en la defensa del territorio y en el respaldo total a la Fuerza Pública. “En el Tolima la autoridad se respeta, la gente se protege y el territorio se defiende, y eso es lo que vamos a seguir haciendo”, puntualizó.

Detrás del episodio, al parecer, estarían las disidencias de alias Calarcá, que hacen presencia en el sur del Tolima con sus frentes Joaquín González y Gerónimo Galeano.

“La seguridad es la base silenciosa de todo lo demás. Sin ella, la inversión se retrae, la vida cotidiana se angustia y los sueños se encogen. Eso lo tenemos absolutamente claro”, concluyó la mandataria.