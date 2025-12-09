🔴EN VIVO | Santa Fe vs. Bucaramanga por cuadrangulares de la Liga Colombiana: siga acá el partido
Bogotanos y santandereanos ya están eliminados en este semestre del fútbol colombiano.
Independiente Santa Fe jugará su último partido de este año ante Atlético Bucaramanga en el estadio El Campín de Bogotá, por el juego correspondiente a la fecha 6 de los cuadrangulares del grupo B. Por este grupo Deportes Tolima avanzó al a final y esta esperando rival entre Junior y Nacional para disputar la estrella de fin de año.
Siga acá el minuto a minuto del partido entre Santa Fe vs. Bucaramanga
Remate fallado por Jhojan Torres (Independiente Santa Fe) remate con la derecha desde fuera del área sale rozando la escuadra izquierda. Asistencia de Yílmar Velásquez con un pase de cabeza.
Falta de Víctor Moreno (Independiente Santa Fe).
Luciano Pons (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en campo contrario.
Mano de Edwar López (Independiente Santa Fe).
Falta de Elvis Perlaza (Independiente Santa Fe).
Leonardo Flores (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Iván Scarpeta (Independiente Santa Fe).
Kevin Londoño (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Remate fallado por Yílmar Velásquez (Independiente Santa Fe) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto.
Remate fallado por Edwar López (Independiente Santa Fe) remate con la izquierda desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Andrés Mosquera.
Remate fallado por Kevin Londoño (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Luciano Pons.
Falta de Yeicar Perlaza (Independiente Santa Fe).
Freddy Hinestroza (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento