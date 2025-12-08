Tolima vs. Fortaleza EN VIVO por fecha 6 de cuadrangulares de Liga: siga acá transmisión del partido
El cuadro Pijao busca tres puntos clave para poder cerrar de local la final del campeonato.
Deportes Tolima ya está en la final de la Liga colombiana, pero debe cumplir con su último partido de cuadrangulares ante Fortaleza. El cuadro Pijao tiene en juego tres puntos que serán claves para poder cerrar la definición del título en condición de local, pues se toma en cuenta la reclasificación del segundo semestre.
Vale la pena mencionar que el cuadro de Ibagué ya clasificó a la Copa Libertadores, pero restará por conocer si lo hará mediante la vía de campeón (fase de grupos) o por la reclasificación (fase previa).
Corner,Deportes Tolima. Corner cometido por Jonathan Marulanda.
Yoimar Moreno (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Santiago Cuero (Fortaleza CEIF).
Gonzalo Lencina (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la banda derecha.
Juego peligroso de Santiago Cuero (Fortaleza CEIF).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento