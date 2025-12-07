Petro reitera llamado a FFMM de EEUU para desobedecer órdenes que van en contra de la Constitución

Este sábado, se conmemoró los 97 años de la masacre de las bananeras, una de las matanzas más sangrientas en la historia del país, en la que trabajadores de la empresa estadounidense de banano United Fruit fueron asesinados a manos del Ejército del momento.

Durante el evento de conmemoración, el presidente Gustavo Petro hizo un discurso en el que comparó los eventos vividos en diciembre de 1928 con las amenazas de intervención militar en Venezuela y Colombia que ha hecho el presidente Donald Trump.

“Se amenaza en el Caribe y a nosotros mismos con una invasión y del mismo país. Pareciera que fueran los mismos momentos”, aseguró.

A pesar de eso, destacó que hay grandes diferencias entre ese tiempo y el actual. “El presidente de Colombia (ahora) no se llama Abadía Méndez, no es del conservador; el presidente se llama Gustavo Petro y pertenece al progresismo de Colombia, está al lado de los trabajadores y las trabajadoras de Colombia”.

Gustavo Petro reiteró el llamado a las FFMM de EEUU

Además de hacer referencia a las amenazas de intervención militar en la región, el presidente Petro aprovechó la oportunidad y reiteró aquel llamado que hizo en las calles de Nueva York en septiembre de este año, durante la Asamblea de la ONU.

Para ese momento, el presidente Petro, con megáfono en mano, pidió “desobedecer las órdenes de Trump y obedecer las órdenes de la humanidad”.

En esta conmemoración, dijo con firmeza que se mantiene en lo dicho, afirmando que las Fuerzas Armadas de cualquier país deben respetar a los presidentes solo cuando estos cumplen con la constitución de su propio país o, lo que él llama, la constitución de la humanidad.

Recordemos que ese llamado que hizo desde el país norteamericano en septiembre, le costó la visa estadounidense.