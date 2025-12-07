Miles de brasileñas salen a las calles en protesta por una ola reciente de feminicidios

AME1724. SAN JOSÉ (COSTA RICA), 13/07/2024.- Mujeres participan durante una marcha este sábado, por las principales calles de San José (Costa Rica). Cientos de personas pertenecientes a diversos colectivos feministas marcharon para protestar contra el gobierno costarricense, en respuesta a la reciente ola de feminicidios ocurridos en el país. EFE/Jeffrey Arguedas / Jeffrey Arguedas ( EFE )

Miles de mujeres salieron este domingo 7 de diciembre 2025 a las calles de varias ciudades brasileñas para protestar contra una ola reciente de casos de violencia machista que han estremecido a la opinión pública.

Entre gritos de “¡ninguna menos!” y “¡mujeres vivas!”, cientos de manifestantes se concentraron en el centro de São Paulo para pedir acciones por parte de las autoridades, tras una semana marcada por los feminicidios.

“Fue un terror esta semana”, dijo a EFE Daniela de Abril, de 45 años, vestida con una camiseta de color negro con el lema ‘Paren de matarnos’.

Entre los casos recientes que más han indignado está el atropello de una mujer por parte de un antiguo novio. El carro pasó por encima suya y la arrastró por cerca de un kilómetro, tras lo cual sus dos piernas tuvieron que ser amputadas por los médicos.

Además, el viernes 5 de diciembre fue encontrado el cuerpo carbonizado de una joven militar que había sido previamente acuchillada por un compañero suyo, según este mismo confesó a la Policía.

De Abril afirmó que el refugio para víctimas de violencia machista en el que trabaja está “siempre lleno” y que ha notado un aumento reciente en el número de mujeres que piden ayuda.

Aumento en el número de feminicidios en Brasil

El número de feminicidios presenta una tendencia al alza en los últimos años y en lo que va de 2025 hay registrados 1.177 casos, una media de cuatro por día, según el Gobierno.

Asimismo, alrededor de 3,7 millones de brasileñas reportan haber sufrido por lo menos un episodio de violencia doméstica en los últimos 12 meses, según una plataforma de monitoreo del Senado.

Para evitar la normalización de estos incidentes, Taís Casal, una psicóloga de 42 años que también acudió a la manifestación, destacó a EFE la importancia de la concientización.

“Al principio, muchas mujeres que trato y que están en relaciones tóxicas no entienden que son víctimas de abuso por parte de sus parejas”, señaló.

Con todo, Casal dijo confiar en que, gracias al aumento de la visibilidad de la lucha feminista, en las próximas elecciones presidenciales de 2026 el combate a la violencia de género sea uno de los temas de la campaña.

De hecho, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a la reelección, tachó esta semana de ‘animales’ a los maltratadores y destacó la necesidad de que los hombres se “eduquen” entre ellos.

Para que se empape de la causa, la psicóloga llevó a la protesta a su hija de tres años, a quien cargaba sobre los hombros.

“Estoy en la manifestación principalmente por ella, porque quiero que crea en la fuerza de las mujeres”.