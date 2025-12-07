EE.UU. se pronuncia sobre muerte de Alfredo Díaz: “la naturaleza vil del régimen criminal de Maduro”

Siguen las reacciones por la muerte del líder de oposición Alfredo Díaz. La última fue por parte de Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, quienes cuestionaron su muerte.

En un corto mensaje, la oficina escribió: “La muerte del preso político venezolano Alfredo Díaz, detenido arbitrariamente en el centro de tortura de Maduro en El Helicoide, es otro recordatorio más de la naturaleza vil del régimen criminal de Maduro”.

¿Por qué murió Alfredo Díaz?

Recordemos que en la noche del sábado, el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario informó que Alfredo Javier Díaz, de 56 años, habría muerto por un paro cardíaco.

Según indica el reporte, a las 6:33 de la mañana, Díaz manifestó que tenía síntomas compatibles con un infarto del miocardio. En ese momento, habría sido auxiliado por sus compañeros de recinto y luego atendido por los paramédicos de guardia. Tras darle los primeros auxilios, se habría procedido a trasladarlo al hospital clínico universitario, en donde habría muerto. El reporte señala que en el hospital se le intentó estabilizar, pero no se logró y falleció.

¿Por qué se cuestiona su muerte?

En un primer momento, se cuestiona la muerte de Díaz porque el líder duró un año en prisión tras haber sido capturado el 28 de julio del 2024, fecha en la que se dio la reelección de Nicolás Maduro. La oposición señala que es un abuso de poder, pues se le arrestó por supuesto “terrorismo” e “instigación al odio”.

Por otro lado, como señaló María Corina Machado en el comunicado que publicó tras la muerte de Díaz, esta causa de muerte se repite entre todos los líderes políticos de oposición que fueron capturados ese día de elecciones en Venezuela.

Leer más: “Venezuela se encuentra en una revolución pacífica pero no desarmada”: Diosdado Cabello

De acuerdo con María Corina, “las circunstancias de muerte revelarían un patrón sostenido de represión estatal entre todos los líderes de la oposición que han fallecido en las cárceles.

“El sistema penitenciario ha sido instrumentalizado para perseguir, castigar y quebrar a quienes piensan distinto”, aseguró en su comunicado".