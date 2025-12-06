OEA pide agilizar escrutinios de las elecciones en Honduras: tras 6 días, sigue sin conocerse ganador

Por medio de un comunicado, la Misión de Observación Electoral de la Organización de la OEA en Honduras advirtió que las tardanzas en el proceso de escrutinio en las elecciones generales podrían afectar las medidas de trazabilidad de los votos y la certeza de los resultados.

La alerta se lanzó luego de que la Misión Electoral detectara que, durante 18 horas, no se ha actualizado el escrutinio. Según indicó la organización, se ha encontrado que ha habido una mala gestión y procesamiento del material electoral. Además, se han identificado demoras e intermitencias, así como una marcada falta de “pericia” en las “soluciones tecnológicas”, lo que ha causado retrasos en el escrutinio.

Los riesgos de la tardanza en las elecciones de Honduras

Los veedores electorales de la OEA pidieron este sábado “agilizar” el escrutinio de las elecciones presidenciales de Honduras, donde después de casi una semana no ha sido proclamado un ganador.

El conteo de votos de los comicios del pasado domingo avanza a paso lento, con interrupciones y en medio de denuncias de fraude del presentador de televisión Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal (PL), de 72 años.

El empresario derechista Nasry Asfura, de 67 años y apoyado por el mandatario estadounidense Donald Trump, lleva una leve ventaja sobre Nasralla, que según el Consejo Nacional Electoral (CNE) representa un empate técnico.

La Organización de Estados Americanos (OEA) “llama a agilizar el proceso de escrutinio, garantizando las medidas de trazabilidad que otorguen certeza en los resultados”, consignó la misión electoral de la institución en un comunicado.

“Cabe señalar que los datos estadísticos recabados por los observadores de la OEA (…) confirman un resultado sumamente ajustado”, señaló el organismo.

En cuanto a la “gestión y procesamiento” del material electoral, la OEA destacó que “ha registrado demoras e intermitencias” y una “marcada falta de pericia” en las “soluciones tecnológicas”, lo que ha causado “retrasos” en el escrutinio.