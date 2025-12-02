Expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en EE.UU., fue liberado

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, fue liberado este lunes, según los registros actualizados del Federal Bureau of Prisons (BOP), tras recibir un perdón total del presidente estadounidense Donald Trump.

Hernández llegó extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, donde en marzo de 2024 fue sentenciado a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, más cinco años de libertad vigilada y una multa de ocho millones de dólares.

Hernández envió una carta a Trump

El expresidente hondureño pidió ser indultado por Donald Trump con una carta en la que lo elogiaba y le recordaba la colaboración entre ambos países durante su primer mandato, según publica el medio Axios, que ha tenido acceso a la misiva.

En la carta, según Axios, Hernández trató a Trump de “Su excelencia”, algo que pudo favorecer el perdón presidencial en el que también pudo influir una “persistente campaña de cabildeo” desarrollada por Roger Stone, un antiguo amigo del presidente estadounidense.

Trump anunció que pensaba indultarlo tras asegurar que el Gobierno del expresidente Joe Biden “tendió una trampa” al exmandatario hondureño, que gobernó el país entre 2014 y 2022.

En su carta a Trump, según Axios, “Hernández ofrece elogios que Trump aprecia: ‘He encontrado fuerza en usted, señor, en su resiliencia para regresar a ese gran cargo a pesar de la persecución y el enjuiciamiento que enfrentó’”.

Hernández recuerda la estrecha relación de trabajo que mantuvieron durante el primer mandato de Trump, cuando este atribuyó a su homólogo hondureño la lucha contra el narcotráfico.

“Coincidencia electoral”

El medio que tuvo acceso a la carta destaca además que el anuncio se produjo antes de las elecciones del domingo en Honduras, donde la Casa Blanca respaldó al derechista Partido Nacional, que Hernández lideró como presidente entre 2014 y 2022.

Poco después de que Trump asumiera el cargo en enero, Roger Stone (amigo de Donald Trump) realizó tres publicaciones separadas en “Substack”, una plataforma de comunicación, pidiendo el indulto de Hernández y le presentó como una víctima de la guerra legal izquierdista en Honduras y de la administración del presidente Biden.

Stone declaró a Axios que el viernes pasado contactó con el presidente de EE.UU., al que reiteró esos puntos y afirmó que un anuncio de indulto revitalizaría al Partido Nacional, mientras llamaba la atención de Trump sobre la carta de cuatro páginas de Hernández solicitando clemencia.

“Hombre libre”

Ana García, la esposa del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años en Estados Unidos por narcotráfico, afirmó este martes que su esposo “volvió a ser un hombre libre” y expresó su agradecimiento por ello al mandatario estadounidense, Donald Trump.

“Ayer, lunes 1 de diciembre de 2025, vivimos un día que jamás olvidaremos. Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández VOLVIÓ a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump @realDonaldTrump”, escribió García en su cuenta de X.