Colombia expulsó a 9 adultos y envió a EE.UU. a los menores rescatados de la secta Lev Tahor

Migración Colombia expulsó a 9 extranjeros de la comunidad “Lev Tahor”, y los entregó a las autoridades de Estados Unidos.

Luego del operativo en Yarumal, Antioquia, y haber identificado a 29 personas de la comunidad, junto a 17 menores, algunos de ellos con circular amarilla de Interpol, las autoridades colombianas expulsaron a los adultos que permanecieron en el Centro Facilitador de Servicios de Medellín.

Los demás adultos y los 17 menores, entre ellos niños, niñas y adolescentes, salieron en un vuelo hacia Nueva York, acompañados por oficiales de Migración Colombia.

¿Cómo fue el rescate de los menores?

En un operativo en Yarumal, Antioquia, las autoridades colombianas descubrieron que 29 adultos y 17 menores de edad, 5 de ellos con circular amarilla de Interpol, se encontraban en un hotel del municipio.

Las autoridades recibieron información sobre movimiento del grupo hacia el norte de Antioquia, y una advertencia sobre el plan que tendrían para alquilar una finca y establece un nuevo enclave, donde replicarían sus prácticas de presunto abuso sexual infantil, y matrimonios entre jóvenes de la misma comunidad, algunos entre los 12 o 13 años, y fomentar que tengan muchos hijos.