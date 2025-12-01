Firma chilena Panel Ciudadano completará proceso de selección de candidatos del Centro Democrático

Colombia

El Centro Democrático anunció que la firma chilena Panel Ciudadano completará el proceso de selección del o los que serán sus candidatos presidenciales para las elecciones del próximo año.

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 1, 2025

Según indicaron a través de un comunicado, desde hoy esta firma realizará 4.818 encuestas a militantes del partido, entre estos miembros de los comités municipales, departamentales y dirección nacional, congresistas, concejales, ediles y consejeros de juventud.

“A partir del 1º de diciembre la firma chilena PANEL CIUDADANO iniciará la consulta a 4.818 miembros del Partido Centro Democrático con el propósito de escoger los dos candidatos del Partido que participarán en la consulta interpartidista del 8 de marzo. Los 4.818 ciudadanos a consultar, son militantes activos del partido, donde se encuentran miembros de los comités municipales, departamentales y dirección nacional, así como la totalidad de las credenciales vigentes tales como consejeros municipales de juventud, ediles, concejales, diputados, representantes a la Cámara y senadores”.

Mencionaron además que tal y como se les informó a los precandidatos María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Miguel Uribe Londoño, el Centro Democrático utilizará un sistema mixto, con encuesta digital y colegio electoral, para escoger a sus dos candidatos que participarán de las consultas interpartidistas de marzo.

“Tal y como se les informó a los precandidatos previamente, el Partido utilizaría un sistema mixto (encuesta digital y colegio electoral) para escoger el(los) candidato(s) a la Presidencia para que posteriormente participen eventualmente en la consulta del 8 de marzo”.

Agregaron que se contará con un sistema de ciberseguridad para blindar del proceso y además, un sistema que señalan permite la auditoría total por parte de los precandidatos.