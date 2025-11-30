Una persona herida por caída de una parte del techo del Mercacentro de la Plaza del Jardín

Ibagué

La Cadena de Supermercados Mercacentro explicó a través de un comunicado a la opinión pública que en la mañana del sábado 29 de noviembre se presentó la caída de un segmento del techo de la tienda ubicada en la Plaza del Jardín.

“Supermercados Mercacentro informa a la ciudadanía que, en horas de la mañana de hoy 29 de noviembre, se presentó un incidente en una de nuestras tiendas donde un segmento del techo sufrió un desplome parcial”, indica el comunicado a la opinión pública.

En medio del incidente uno de los colaboradores del Supermercado Mercacentro 5 sufrió algunas lesiones “Es de aclarar que no hubo afectación a ninguno de nuestros clientes”.

El parte oficial del trabajador de Mercacentro indica que fue trasladado a un centro asistencial donde recibió atención médica correspondiente, se encuentra estable y en observación.

“Tan pronto sucedió el hecho, se activaron de inmediato los protocolos internos de seguridad y salud en el trabajo “De manera preventiva, nuestra tienda fue cerrada temporalmente mientras el equipo técnico y de obra civil se encuentra realizando los trabajos correspondientes”, infirmó Mercacentro.