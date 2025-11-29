Copa Airlines mantiene abiertas las operaciones a Venezuela en ‘horarios diurnos’

La Aerolínea informó que las operaciones de vuelo sobre el espacio aéreo venezolano se mantienen abiertas y que “opera con altos niveles de alerta” aunque lo hace “solo en horarios diurnos”.

También indicaron que Copa Airlines se encuentra en permanente comunicación con la Federal Aviation (FAA), la cual ha reiterado que no ha modificado su nivel de alerta ni posición regulatoria.

“Cualquier cambio en esta situación será inmediatamente comunicado a los pasajeros. Se recomienda a aquellos pasajeros con vuelos hacia y desde Caracas mantenerse informados por los canales oficiales de la Aerolínea”, aseguraron en un comunicado.

Este sábado, dos vuelos de Copa Airlines despegaron con retraso desde el aeropuerto de Tocumen en la Ciudad de Panamá con destino a Caracas Venezuela y aterrizaron sin inconvenientes.