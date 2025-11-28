Ministerio de Salud alertó falsas ofertas laborales que circulan a través de redes sociales

A través de un comunicado el Ministerio de Salud advirtió que en los últimos días han identificado publicaciones en redes sociales las cuales ofrecen supuestas vacantes laborales a nombre de la entidad, sin embargo, aclararon que todas estas ofertas son falsas y no corresponden a ningún proceso que estén ofreciendo desde el ministerio.

Así mismo, reiteraron que bajo ninguna circunstancia el Ministerio de Salud cobra dinero para participar en convocatorias, procesos de selección o para acceder a alguna vacante. Agregaron que tampoco solicitan información personal a través de mensajes directos o intermediarios.

LLamado a verificar la información

El ministerio invita a los ciudadanos que verifiquen la procedencia de estas convocatorias, así como abstenerse de compartir o atender publicaciones que no provengan de canales oficiales.

“El Ministerio continuará adelantando las acciones necesarias para evitar el uso indebido de su nombre y proteger a los ciudadanos de estos intentos de fraude”, agregaron.

Finalmente, reiteraron desde el ministerio que cualquier ciudadano que identifique este tipo de mensajes fraudulentos puede reportarlos a través de los canales oficiales de la entidad.

La Clínica Norte de Cúcuta está alertando por estafas que se estarían haciendo usando su imagen

Desde la Clínica Norte de a ciudad de Cúcuta están alertando por personas inescrupulosas que estafan al personal de la salud con proceso de selección para trabajar este lugar.

Nelson Ballesteros, gerente de la clínica, indicó que personas inescrupulosas estarían estafando al personal médico y administrativo que busca una oportunidad laboral en este lugar, con exigencias de cobros por cursos, capacitación y hasta dotación.

“Normalmente nosotros lo hacemos en nuestra página web, en donde hacemos la convocatoria del requerimiento del personal que tenemos y probablemente a través de esto empiezan a hacer la búsqueda de los posibles personas que estén necesitando o buscando un trabajo y los contactan para que de esta forma empezarles a pedirles o a solicitarles dinero a cambio de hacerles el trámite y también dinero por exámenes de ingreso que supuestamente realizan”, indicó Ballesteros.

Resaltó que estos cobros nada tienen que ver con la clínica, “todo es falso porque nosotros como clínica, en primer lugar, no pedimos ni solicitamos ninguna inscripción y ningún dinero para poder participar en la convocatoria, son convocatorias abiertas, libres, que lo único que solicitamos son los requisitos para el cargo que se está ofertando”.

Pidió denunciar ante las autoridades competentes a quienes hagan estos cobros, argumentando que sus procesos de selección son completamente gratuitos.