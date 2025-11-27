Pese a plan de choque, se registraron dos sicariatos en El Espinal en menos de 24 horas

Tolima

Conmocionada permanece la población de El Espinal, Tolima, debido a la grave situación de orden público que afronta el municipio. Pese al Plan 30 Días de Seguridad, que contempla un mayor despliegue de la Fuerza Pública para hacer frente a la creciente ola de inseguridad, en un mismo día se registraron dos ataques sicariales.

El primero ocurrió hacia las 2:30 de la madrugada del miércoles 26 de noviembre en el barrio Juan Pablo II, donde fue atacado con arma de fuego un hombre de 43 años, identificado como César Augusto Victoria.

“Pierde la vida a causa de la gravedad de las heridas. El hecho es materia de investigación por parte de un equipo especial de Policía Judicial. Se invita a la comunidad a aportar información que conlleve a la ubicación y captura de los responsables”, indicó el capitán José Rojas, comandante del Distrito de Policía Tolima.

Luego, sobre las 6:55 de la noche, también atacaron con arma de fuego a un joven de 25 años en el barrio Caballero y Góngora, quien fue trasladado de inmediato al Hospital San Rafael de El Espinal.

“Se encuentra en proceso de recuperación. Las primeras versiones dan cuenta de que los hechos, al parecer, ocurrieron en el barrio Caballero y Góngora, donde a esta hora el suceso es materia de investigación”, agregó el capitán Rojas.

En medio de estos ataques sicariales, las autoridades han arrojado resultados en el marco del Plan 30 Días, como la captura de siete personas detenidas en flagrancia por delitos como hurto, o requeridas por jueces de la República por delitos como acto sexual violento agravado.