Concejal Bolívar advierte que proyecto de la Alcaldía subiría el predial a los ibaguereños en 2026

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, el concejal de Ibagué, Jorge Bolívar, advirtió que en el año 2026 se experimentará una aumento significativo en el valor del impuesto predial por el cambio de la tarifa y rangos con los que se cobrará este tributo, que no tienen nada que ver con la actualización catastral, sino con un proyecto que plantea la administración que aumentaría por lo menos un punto porcentual.

“Lastimosamente a los ibaguereños se les va a aumentar el predial, es porque cambiarán la tarifa y los rangos a manejarlos en UVT, en conclusión, quiero decirle que la mayoría de predios que estaban en un rango de 5 x mil, pasarán el 5.8 x por mil, es casi un punto”, dijo Bolívar.

Bolívar recalcó que su voto será negativo este proyecto que afectará el bolsillo de los ibaguereños. Además, hizo un llamado a la ciudadanía a estar alerta por este cambio que sustancialmente afectará el cobro de predial en el 2026.

Jorge Bolívar, concejal de Ibagué Ampliar

“Además están alistando la actualización catastral y eso también será otro incremento, no es justo que las obras se hagan vía crédito y la plata se la gasten en contratos de prestación de servicios, mientras a la gente la van a poner a pagar más”, resaltó Bolívar.

Finalmente, Bolívar aseguró que espera que el proyecto no pase en la comisión o en plenaria, sino los ibaguereños deberán alistarse para un aumento importante en el valor del impuesto predial.

“Adicional al IPC, la actualización, será la tarifa, esto no se puede permitir con el bolsillo de los ibaguereños por eso el proyecto no puede ser aprobado por el Concejo”, puntualizó Bolívar.