Anuncian cierres parciales en la vía Ibagué – Cajamarca por labores de mantenimiento

Tolima

A partir de este jueves 27 de noviembre de 2025 habrá cierres parciales en la vía que conduce de Ibagué hacia Cajamarca, debido a labores de demarcación o señalización, según informó la APP GICA, concesionaria encargada de este corredor vial.

Las actividades de mantenimiento se realizarán hasta el próximo 2 de diciembre, por lo que se prevé que se presente congestión vehicular en algunos puntos de esta vía.

“La Concesionaria APP GICA S.A. informa que el jueves 27 de noviembre de 2025 se dará inicio a las actividades de demarcación vial en la Ruta 4003 ‘Armenia – Ibagué’, desde el PR50, municipio de Cajamarca, hasta el PR80+194, municipio de Ibagué (Boquerón)”, precisó la concesionaria.

La concesionaria recomendó a los usuarios transitar con precaución por este corredor mientras se cumplen las labores de mantenimiento.

De otro lado, el paso hacia el Alto de La Línea se vio afectado desde la tarde del miércoles 26 de noviembre por un accidente de tránsito en la Calle Real de Cajamarca, Tolima, donde un ciclista colisionó con una tractomula. El ciclista, un menor de 17 años, falleció en el lugar del accidente, lo que obligó al cierre de la vía por algunas horas para realizar las diligencias de las autoridades.

Esto generó congestión vehicular en la vía hacia el occidente del país durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves.