Luis Suárez recibió elogios en Portugal: “Es una apuesta segura”

¡Suárez ha superado todas las expectativas en Portugal! Luis Suárez continúa imparable en el Sporting de Lisboa. Tanto sus compañeros como el cuerpo técnico y la prensa han reconocido el gran desempeño que ha mostrado desde su llegada al club portugués. El delantero quiere mantener su nivel para ganarse un cupo en la Selección Colombia de cara al Mundial 2026.

El samario llegó a Portugal hace cuatro meses y ya ha logrado sumar 1.209 minutos en 18 partidos disputados. Además, registra 9 goles, 7 en Liga, 1 en Champions y 1 en la Copa.

Luis Suárez celebrando el gol con sus compañeros / Getty Images / Gualter Fatia Ampliar

Elogios de la prensa portuguesa para Luis Suárez

El medio deportivo portugués A Bola publicó un informe en el que destaca el gran desempeño de Luis Suárez durante los cuatro meses que lleva en el Sporting. Además, asegura que los 22 millones de euros que el club pagó por el delantero están plenamente justificados.

“Ya no hay duda. Luis Suárez es una apuesta segura. Disipó la desconfianza en torno a la elevada inversión del Sporting (22 millones de euros pagados al Almería) y, lo más importante, logró disipar el fantasma de Gyokeres que podría haber rondado al Alvalade esta temporada. Todo esto en poco más de cuatro meses. Y esta es una tendencia al alza, ya que el colombiano se encuentra actualmente en excelente forma”, se lee en el informe.

Luego añadió: “Rui Borges ya sabía del valor y el potencial de Luis Suárez, pero los cuatro puntos que impresionaron al entrenador: intensidad, disponibilidad física, capacidad para conectar con otros jugadores de ataque y capacidad de decisión. Estas características encajan a la perfección con el sistema renovado del entrenador y se complementan con el jugador griego Fotis Ioannidis, la otra cara nueva del ataque del Sporting”.

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Suárez?

A partir de las 3:00 de la tarde (hora Colombia) de este miércoles 26 de noviembre, Sporting de Lisboa se enfrentará con Club de Brujas por la quinta jornada de la UEFA Champions League en el estadio Jose Alvalade de Portugal. Se espera que para este compromiso, el colombiano aparezca en el once inicial de Murad Musayev.