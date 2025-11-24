EE.UU. y Ucrania aseguran que están actualizando el plan de paz con las exigencias ucraniana

MUNDO

Washington y Kiev informaron, mediante un comunicado conjunto, que tras la reunión celebrada en Ginebra lograron avanzar en una versión actualizada y afinada del plan de paz, incorporando las demandas de Ucrania. Ambas partes reiteraron que cualquier pacto futuro debe garantizar plenamente la soberanía ucraniana.

Según la Casa Blanca, el intercambio sobre la propuesta estadounidense para poner fin a la guerra con Rusia fue “constructivo” y “productivo”, destacando que hubo progresos importantes para acercar posiciones y definir los próximos pasos del proceso.

El documento señala que, como resultado de la jornada, se logró diseñar un nuevo marco de paz. También recoge el agradecimiento de la delegación ucraniana por el respaldo de Estados Unidos y, en particular, del presidente Donald Trump, por sus esfuerzos para detener el conflicto y evitar más muertes.

El comunicado subraya que la aprobación definitiva de esta hoja de ruta dependerá de los presidentes de ambos países, quienes continuarán trabajando de manera intensa en propuestas conjuntas y mantendrán una coordinación estrecha con los socios europeos.

Por su parte, el presidente Volodímir Zelenski calificó positivamente las discusiones en Ginebra y sostuvo que se consiguieron ajustes en línea con la postura de Kiev, aunque con un tono más prudente que el del comunicado oficial.

El plan inicial impulsado por Washington ha recibido numerosas críticas, especialmente porque, según expertos, responde demasiado a las demandas de Moscú: la reducción del Ejército ucraniano, la cesión de territorios ocupados y la renuncia permanente a un eventual ingreso en la OTAN.

Desde Ginebra, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que aún quedan puntos por revisar en el documento, pero aseguró que ninguno representa un obstáculo insuperable y que confía en que se alcanzará un acuerdo.