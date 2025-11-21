Donald Trump anuncia que pronto tendrá una conversación con Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en una entrevista para Fox News, que hablará con su homologo venezolano Nicolás Maduro, mientras que siguen desplegando fuerzas militares por la región.

“Hablaré con él en un futuro no muy lejano. No puedo decir qué, pero tengo algo muy específico que decir”, afirmó Trump.

El jefe de estado no dio muchos detalles, pero dijo que Estados Unidos estará muy involucrado y que tiene algo “muy específico” por decirle.

El presidente ha sido informado sobre opciones para operaciones militares dentro de Venezuela, pero también pareció dejar la puerta abierta a la diplomacia, ya que espera que la presión sea suficiente para obligar a Maduro a renunciar sin tomar una acción militar directa.

Más información Gobierno Trump habría rechazado propuesta de Maduro para renunciar

¿Qué dice Maduro?

Por su parte, el lunes pasado, Maduro confirmó estar abierto al diálogo con el jefe de estado norteamericano.

“Cualquiera que quiera hablar con Venezuela lo hará cara a cara. Reafirmamos que solo a través de la diplomacia deben los países y gobiernos libres entenderse y solo a través del diálogo deben buscar puntos en común en temas de interés mutuo”, dijo Maduro.

Crece la expectativa ante el diálogo anunciado

Recordemos que no es la primera ocasión en la que Donald Trump plantea la posibilidad de entablar una conversación con Maduro desde que aumentaron las tensiones durante su segundo mandato. Este lunes había adelantado que posiblemente conversaría con el líder venezolano.

#MUNDO | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que tendrá una conversación con su homólogo venezolano Nicolás Maduro.



Aseguró que tiene por decirle “algo muy específico” en medio de la tensión entre ambos países.



También señaló que la situación del… pic.twitter.com/apJcpL7y52 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 21, 2025



