Reforma Tributaria virtualmente hundida: mayorías de Comisión Tercera del Senado firmaron archivo

El expresidente del Congreso, Efraín Cepeda, anunció que ya fue radicada en la Comision Tercera del Senado la ponencia negativa con la que la oposición busca archivar la Reforma Tributaria del Gobierno Petro que pretende recaudar más de $16 billones de pesos.

“Hemos radicado ponencia negativa a la nociva reforma tributaria con 10 firmas de los 17 miembros de la Comisión Tercera, de manera que es una mayoría absoluta para que esta reforma no le golpee el bolsillo a las clases más bajas y medias de la población”, declaró el senador y precandidato presidencial.

¿Por qué se da por hundida la reforma?

La iniciativa está virtualmente hundida porque con que una de las cuatro comisiones económicas (Terceras y Cuartas de Senado y Cámara) vote a favor de su hundimiento es suficiente. Lo único que hace falta la se cite para que se proceda con las votaciones.

Cepeda justificó este inminente hundimiento, señalando que las más afectadas son “las clases bajas porque con el impuesto al carbono se incrementa el precio de la gasolina. Y por supuesto tenemos en el país 12 millones de motos de las clases bajas y medias de la población para transporte y subsistencia. Desfinancia los departamentos subiendo los impuestos a la cerveza, a los licores, a los cigarrillos. Y eso va a traducirse en contrabando y menos ingresos para los departamentos”.

El Gobierno, sin embargo, sigue en la construcción de la ponencia mayoritaria que debe presentar en los próximos días para que la reforma pueda ser anunciada. El otro factor que empieza a correr es el del tiempo, pues para que entre en vigencia la iniciativa debe aprobarse antes de que se finalice el periodo legislativo actual.