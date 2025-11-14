Trinidad y Tobago anuncia nuevos ejercicios militares con EE.UU en medio de tensiones con Venezuela

Vista del barco de asalto anfibio estadounidense USS Boxer (LHD 4) durante el ejercicio militar Ssang Yong. Contenido de Operaciones de la Armada de EE.UU.( EFE )

El Ministerio de Exteriores trinitense, anunció nuevos ejercicios militares con el gobierno de Trump en el marco de las tensiones con Venezuela por el despliegue de las Fuerzas Armadas y los bombardeos estadounidenses en el Caribe y el Pacífico que, según Washington, buscan hacer frente al narcotráfico.

Según lo informado por el país caribeño, las Fuerzas de Defensa de Trinidad y Tobago y la vigésima segunda Unidad Expedicionaria de Marines de Estados Unidos, desplegada en el Mando Sur, realizarán ejercicios de entrenamientos conjuntos del 16 al 22 de noviembre.

¿Qué finalidad tienen estos ejercicios?

El Ministerio de Exteriores de Trinidad y Tobago, explicó que estos nuevos ejercicios militares forman parte de la cooperación en materia de seguridad que el país mantiene desde hace años con Estados Unidos, y que se intensificó ante el aumento de tensiones regionales.

Según la cancillería del país caribeño, la presencia del gobierno de Trump en estas maniobras responde a la preocupación compartida por el despliegue militar venezolano y por las recientes operaciones estadounidenses en el Caribe y el Pacífico, anunciadas por Washington como parte de su estrategia contra el narcotráfico. Aunque la coordinación militar no es nueva, el contexto geopolítico ha elevado la atención internacional sobre estas actividades conjuntas.

Las autoridades añadieron que, los ejercicios que involucrarán a las Fuerzas de Defensa de Trinidad y Tobago y a la vigésima segunda Unidad Expedicionaria de Marines de Estados Unidos, desplegada en el Mando Sur, se desarrollarán del 16 al 22 de noviembre y estarán centrados en operaciones tácticas, respuesta rápida y cooperación marítima.

El gobierno trinitense insistió en que, estas maniobras tienen un carácter estrictamente defensivo y buscan fortalecer la capacidad de reacción ante amenazas transnacionales.

Con este anuncio, Trinidad y Tobago, buscan enviar un mensaje de estabilidad y preparación, al tiempo que reafirma su compromiso con la seguridad regional y con el respeto al derecho internacional.