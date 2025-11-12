Trump acusa a los demócratas de “desviar la atención” sobre caso Epstein

El diario estadounidense reveló los contenidos de una supuesta carta que el presidente Donald Trump habría enviado a Jeffrey Epstein en 2003. (Foto: Davidoff Studios/Getty Images) / Davidoff Studios Photography

El mandatario estadounidense, Donald Trump, acusó a los demócratas de “desviar la información” y difundir bulos en correos electrónicos en los que se le vincula nuevamente con Jeffrey Epstein, el empresario condenado por tráfico sexual de menores.

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump afirmó que el Partido Demócrata intenta “revivir el bulo de Epstein” enviando correos en los que se sugiere que él conocía los crímenes del magnate.

Según el mandatario, se trata de una maniobra para desviar la atención de lo que calificó como la “pésima gestión” del cierre del Gobierno Federal y de otros problemas que enfrenta la actual administración.

“Los demócratas intentan revivir el bulo de Jeffrey Epstein porque harán lo que sea para desviar la atención de su pésima gestión en el cierre del Gobierno Federal y de muchos otros temas”, aseguró Trump.

Entre tanto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió al mandatario y afirmó que, “los correos electrónicos en contra del presidente Trump, no prueban absolutamente nada más que el hecho de que el presidente no hizo nada malo”.