Germán Vargas Lleras, a la Presidencia o al Senado: ¿qué impacto tendría en las elecciones?

Colombia

Cambio Radical confirmó la posibilidad de que el exvicepresidente Germán Vargas Lleras sea protagonista de la campaña del 2026. Aunque son varios los llamados que se le han hecho para que sea candidato presidencial, tampoco se descarta que sea cabeza de lista para el Senado.

En su más reciente comunicado, el partido de oposición indicó que esa decisión la anunciará el propio Vargas Lleras “en los próximos días”. Sin embargo, desde ya se genera expectativa en los distintos sectores políticos. “Es la mejor candidatura que podemos obtener en el abanico de opciones”, declaró el senador Carlos Fernando Motoa.

En otros sectores de la oposición también lo ven con buenos ojos. El senador del Centro Democrático Ciro Ramírez manifestó: “Bienvenido el doctor Germán Vargas Lleras y cualquier persona que pueda confluir en un proyecto de ideas que debe ser el centro de cualquier proyecto que quiera derrotar el nefasto y terrorífico gobierno de Gustavo Petro. Como cabeza de lista al Senado, con su gran experiencia, o como candidato presidencial, sería positivo para darle una gran alternativa de candidatos a todos los colombianos, para que escojan el mejor”.

El analista Yann Basset coincide en que el exvicepresidente tendría “muchos puntos a favor para encarnar la oposición en estas elecciones. Ha sido una de las personalidades más protagónica y fuertes en el discurso en contra de este gobierno; puede encarnar por su trayectoria un poco la experiencia en contra de una percepción que hay de que este gobierno ha improvisado mucho. Eso hace que él pueda llegar con facilidad tanto a la derecha como al centro y entonces puede ser una figura que unifique bastante en los rangos de la oposición”.

Pese a ello, reconoce el académico que también “tiene dos puntos en contra: Uno, una imagen personal que sigue siendo muy ampliamente negativa y eso es un problema para la presidencia. Podría ser un excelente candidato para encabezar la lista al Senado, pero no sé si esta imagen negativa le da para ser un candidato viable a la Presidencia. Y bueno, también está el tema de su condición de salud, que es un interrogante siempre, ya que sale de una intervención médica muy pesada”.

El senador del Partido Verde Ariel Ávila considera que la situación denota un reto es para Cambio Radical: “es una situación muy compleja porque todos sus senadores, por lo menos el 60%, se sabe que no van a aspirar nuevamente por esa lista. Y eso hace que sea un partido que esté en un riesgo electoral alto. Por eso la mayoría de sus congresistas pidieron que el señor Vargas Lleras fuera candidato presidencial para jalar la lista o candidato cabeza de lista a Senado, para también jalar la lista”.

El congresista concluyó señalando que “hay un problema de sobrevivencia que los Char solamente no van a poder mantener a flote a Cambio Radical. Sin embargo, eso depende de varias circunstancias. Una es la salud del exvicepresidente y otra es la viabilidad electoral, que eso depende de las encuestas”.