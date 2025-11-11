Unión Patriótica se retracta de aceptación de cargos en investigación campaña Petro Presidente 2022

Este proceso integró el Polo Democrático, Progresistas, Colombia Humana, Partido Comunista y Unión Patriótica, junto con movimientos campesinos e indígenas, marcando la oficialización de una coalición que se presenta bajo las banderas de la política popular y de izquierda. (Colprensa - Cristian Bayona).

Colombia

La Unión Patriótica se retractó parcialmente de la aceptación de cargos sobre el caso de presunta violación de topes electorales de la campaña Petro Presidente 2022.

La Unión Patriótica (@UP_Colombia) se retractó parcialmente de la aceptación de cargos sobre el caso de presunta violación de topes electorales de la campaña Petro Presidente 2022-2026.



Aclararon que “esta retractación se formula en virtud de que, tras una revisión detallada de… pic.twitter.com/Q4tVJbSwDW — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 11, 2025

Aclararon en una carta que fue enviada al Consejo Nacional Electoral que esta retractación se formula en virtud de que, “tras una revisión detallada de los antecedentes, se evidenció que en el escrito presentado no se identificaron de manera clara los magistrados ponentes ni el tema específico del proceso, lo que indujo a un error material en la inclusión de este expediente dentro del documento general de aceptación de cargos”.

Los cargos aceptados:

De hecho, según dijo el representante legal de la unión patriótica, Gabriel Becerra, los cargos a los que sí se allanaron están relacionados con investigaciones de rendición de cuentas de candidatos e indican que lo hicieron únicamente con el objetivo de que el CNE apruebe el proceso de fusión y por ende otorgue la personería jurídica del Pacto Histórico.

“Hubo un problema porque se fue otro proceso dentro de la carta, que es un proceso sobre el cual no nos podemos allanar porque sencillamente no hay decisión. El Consejo Nacional Electoral todavía no ha decidido plenamente sobre el caso de las investigaciones por violación de topes de la campaña del señor presidente Petro”.

Indicaron además desde la Unión Patriótica que debido a que la aceptación de cargos fue radicada este lunes 10 de noviembre, no se ha proferido, hasta el momento, ningún acto administrativo y por ende es “plenamente procedente y eficaz la retracción”.

Ante esto, solicitan al tribunal que “esta manifestación se entienda válidamente presentada y con efectos jurídicos plenos, en tanto no ha mediado actuación decisoria alguna por parte del Consejo Nacional Electoral”.

¿Qué decía la carta inicial que fue enviada al CNE?

Pese a esto, en el documento que fue enviado el viernes 7 de noviembre al Consejo Nacional Electoral se evidencia una tabla en la que el partido Unión Patriótica acepta los cargos relacionados con la investigación que se adelanta por la presunta financiación irregular de la campaña presidencial del hoy presidente Gustavo Petro.

“Solicitud de investigación sobre las cuentas, informes, reportes y movimientos contables de la campaña política del Pacto Histórico en el año 2022”.

Esta es la carta, firmada por el representante legal de la UP, el congresista Gabriel Becerra (@BecerraGabo), con la que habían aceptado los cargos.



Sin embargo, ahora piden que no quede en firme debido a que, argumentan, fueron inducidos al error por parte del @CNE_Colombia.… pic.twitter.com/hyxhuinjJz — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 11, 2025

Agregaron en esta carta del 7 de noviembre que de acuerdo con la información suministrada por el tribunal electoral, “se identificaron los procedimientos con radicados CNE-E-DG-2024-004247, CNE-E-DG-2022-011916 y CNE-E-DG-2023-002164, actualmente vinculados a esta organización política”, siendo el tercer proceso allí señalado el relacionado con la investigación por presunta violación de topes electorales en la campaña del hoy mandatario.