Mantener una relación de beneficio mutuo con Colombia es lo que más conviene a EE.UU.: Bernie Moreno

El senador republicano, de origen colombiano, Bernie Moreno se pronunció tras la polémica por un supuesto plan que congresistas estadounidenses habrían presentado al gobierno de Donald Trump con medidas contra el presidente Gustavo Petro.

“La doctrina Trump para Colombia y el Hemisferio Occidental” fue revelada por fotografías publicadas por la Casa Blanca en las que se ve al subjefe de gabinete, James Blair, con una carpeta que almacenaba un documento con la propuesta de los legisladores.

El documento mostraba un montaje hecho con inteligencia artificial en el que se mostraba al presidente Gustavo Petro, junto a Nicolás Maduro, con un uniforme naranja como el que usan los prisioneros estadounidenses.

La propuesta y el documento habrían sido elaborados por el equipo del congresista Bernie Moreno.

Ante esto, el senador se pronunció hoy expresando su apoyo al país, pero saliendo en contra del gobierno Petro. “Mantener una relación de beneficio mutuo con Colombia es lo que más conviene a Estados Unidos”, inicia la declaración de Moreno.

Sin embargo, luego de hacer ese apunte, el senador se refirió al presidente Petro como alguien que deshonra a Colombia con sus comportamientos “erráticos”.

“Ha quedado meridianamente claro que en Colombia no tenemos un líder que nos permita seguir ese camino de beneficio mutuo (...) sus acciones que complacen a los narcotraficantes, su constante actividad en las redes sociales y su patética necesidad de presentarse como víctima. Bolívar representaba fuerza, valentía e integridad. Petro deshonra ese legado”, resalta Moreno.

Finalmente, el senador asegura esperar que los colombianos elijan “un camino diferente el próximo año” y dice que “Estados Unidos estará listo para retomar la relación, como lo hemos hecho durante 200 años”.