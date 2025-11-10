Israel confirma que el cuerpo entregado por Hamás, pertenece a un soldado caído en 2014

La Oficina del Primer Ministro de Israel informó que, tras los exámenes de identificación, se determinó que el cuerpo entregado recientemente por Hamás pertenece al soldado Hadar Goldin.

El militar habría desaparecido durante una misión en un túnel cerca de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, en plena ofensiva de 2014.

De acuerdo con el comunicado oficial, representantes de las Fuerzas de Defensa notificaron a la familia del teniente sobre la confirmación de la identidad y la repatriación de los restos.

El hallazgo se da en el marco del acuerdo de alto al fuego que incluye la devolución de cuerpos de soldados y civiles israelíes retenidos por Hamás.

El cuerpo de Goldin sería el número 24 de los 28 comprometidos por el grupo islamista como parte de los términos del pacto.

La confirmación cierra un capítulo de más de una década de búsqueda y reclamo de su familia, que exigía el retorno de sus restos.

El gobierno israelí reiteró su compromiso de continuar los esfuerzos para recuperar los cuerpos restantes y asegurar la liberación de los rehenes que aún permanecen en poder de Hamás.