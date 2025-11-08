El cadáver entregado recientemente a Israel es del rehén israeloargentino Lior Rudaeff

Israel identificó el cadáver entregado por Hamas como el sargento israelí Tal Haimi. Foto: EFE.

El cadáver del rehén entregado en Gaza el viernes a Israel por los movimientos islamistas palestinos Hamás y Yihad Islámica fue identificado como el del israeloargentino Lior Rudaeff, anunció el ejército israelí.

“Tras el proceso de identificación realizado por el instituto nacional de medicina legal (...), el ejército israelí informó a la familia de Lior Rudaeff que ha sido repatriado para ser enterrado”, indicó un comunicado militar.

¿Quién era Lior Rudaeff?

Rudaeff, que trabajaba como chófer de ambulancia de manera voluntaria, fue asesinado el 7 de octubre de 2023, el día del ataque de Hamás que desencadenó la guerra en Gaza, en el kibutz Nir Yitzhak mientras intentaba protegerlo junto con otros cuatro habitantes.

Tenía 61 años y su cuerpo fue llevado ese mismo día a la Franja.

Hamás y sus aliados tienen que entregar aún cinco cadáveres de rehenes (cuatro israelíes y un tailandés) como parte del acuerdo de tregua en Gaza, que entró en vigor el 10 de octubre pasado bajo la presión de Estados Unidos.

Pese a los momentos de tensión y varios estallidos puntuales de violencia, la frágil tregua continúa en Gaza.