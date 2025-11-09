El supertifón Fung-wong deja dos muertos y más de un millón de evacuados en Filipinas

Aspectos de las zonas devastadas por el tifón que azotó a Filipinas. / Agencia EFE

El supertifón Fung-wong impactó la costa este de Filipinas, causando la muerte de al menos dos personas y la evacuación de más de un millón de residentes, de acuerdo con el último informe de la oficina de defensa civil.

El fenómeno tocó tierra en la provincia de Aurora, en la isla principal de Luzón, a las 21h10 (13h10 GMT), según el servicio meteorológico nacional. Fung-wong, con un radio que cubre gran parte del archipiélago, avanza con intensas lluvias y vientos.

Las autoridades confirmaron la muerte de una mujer de 64 años en la ciudad de Catbalogan, en el centro del país, tras quedar atrapada entre los escombros durante una evacuación. En la isla de Catanduanes, otra persona perdió la vida al ser arrastrada por una inundación repentina.

Según lo indicó el subdirector de la Defensa Civil, Rafaelito Alejandro, más de 1,2 millones de personas fueron trasladadas de manera preventiva desde zonas costeras y áreas propensas a deslizamientos,

En la capital, Manila, las escuelas y oficinas gubernamentales permanecerán cerradas el lunes, y se han cancelado cerca de 300 vuelos.

Las provincias de Catanduanes y Albay registran inundaciones, oleajes intensos y daños materiales, mientras equipos de rescate trabajan en la atención de las comunidades afectadas.

El servicio meteorológico advirtió que el tifón podría dejar más de 200 litros de lluvia por metro cuadrado, lo que aumentaría el riesgo de desbordamientos.

Fung-wong llega apenas una semana después del tifón Kalmaegi, que dejó más de 220 muertos y más de un centenar de desaparecidos en el país. Expertos atribuyen la creciente fuerza de los ciclones al calentamiento de los océanos y al impacto del cambio climático.