Fuerte oleaje en Canarias deja dos personas fallecidas y quince heridas

Dos personas perdieron la vida y quince resultaron heridas en varios accidentes vinculados al fuerte oleaje en Tenerife, mientras las autoridades mantienen la prealerta por fenómenos costeros en Canarias.

El incidente más grave se registró en la playa del Roque de Las Bodegas, en Taganana, Santa Cruz de Tenerife, cuando un golpe de mar arrastró al agua a seis turistas franceses.

Los servicios de emergencia, activados por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112, acudieron al lugar con un helicóptero medicalizado y dos ambulancias de soporte vital básico.

Una mujer, con heridas de caracter moderado, fue traslalada en helicóptero al Hospital Univeristario Nuestra Señora de la Candelaria. Otros cuatro afectados, con lesiones leves, también fueron hospitalizados, mientras que un quinto, fue atendido en el lugar del suceso.

Las autoridades reiteran el llamado a la población y a los visitantes para extremar las precauciones en las zonas costeras y evitar el baño o la proximidad al mar mientras permanezca vigente la alerta por el fuerte oleaje.