Ataque a las torres gemelas: ¿Por qué realizaron rescates falsos? Medidas extremas en medio del caos

Uno de los hechos más recordados en la historia de la humanidad, se dio en la mañana del 11 de septiembre de 2001, cuando en medio de un acto terrorista, se registraron cuatro ataques por parte del grupo Al Qaeda, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Y son, hasta el momento, considerados los más mortíferos de la historia, con un saldo cercano a 3.000 muertos y 25.000 heridos.

Ese día, cuatro aviones que circulaban por el espacio aéreo estadounidense, fueron secuestrados por diecinueve terroristas, esto con el fin, de ser estrellados contra diferentes objetivos. El primer avión fue estrellado con la Torre Norte del complejo World Trade Center, o como se conoce a nivel mundial, la primer torre gemela. Y 17 minutos después, un segundo avión fue estrellado contra la Torre Sur.

Además de los ataques a las torres, que son los más recordados, otro avión fue estrellado contra el edificio del pentágono, y la última aeronave, que se encontraba en el aire luego de una hora y media del primer ataque, se estrelló en un campo cerca de Pensilvania, luego de que los pasajeros, al enterarse de que se encontraban secuestrados por terroristas, intentaran recuperar el control del avión.

¿Rescates fingidos?

A raíz de estos ataques, se establecieron diferentes teorías conspiranoicas, como que estas fueron demolidas con explosivos o que el gobierno de EE.UU. tenía conocimiento del ataque y aun así lo permitió, entre muchas otras. Sin embargo, hay una que es verdadera, y es que muchas personas evidenciaron que luego del ataque a las torres gemelas, los equipos de rescate estaban escondiendo personas debajo de los escombros para fingir que eran rescatadas.

Ayuda para los perros de búsqueda

Esto, a pesar de que podría sonar ilógico para muchas personas, tiene un fundamento detrás, pues estas simulaciones, se realizaron por el bienestar de una parte fundamental del equipo de rescates, los perros de búsqueda.

Según aseguró Gary Freitag, un guía de la unidad canina de la policía de Nueva York, los perros rescatistas se estaban enfrentando a un escenario al que no estaban para nada acostumbrados, pues los canes que habían sido enseñados a salvar vidas, en medio de los escombros solamente estaban encontrando cuerpos sin vida, algo para lo que no habían sido entrenados y no reconocían con claridad, por lo que luego de varios días de búsqueda intensa, los animales empezaron a deprimirse, dejaron de comer y perdieron las ganas de continuar con la búsqueda.

Por esta razón, el equipo de rescatistas, pensó en una estrategia para ayudarlos, y resultó en que diferentes personas se estaban escondiendo bajo los escombros y simularon ser víctimas, para que de esta forma, los perros pensaran que nuevamente se encontraban salvando vidas. Según aseguró un integrante del equipo, luego de esto, se evidenció un cambio completo en la actitud de los animales, quienes al encontrar personas, se mostraron felices y más animados para continuar con sus labores.

Contraataque de Estados Unidos

Esta es una de las tantas historias que quedaron para la historia en medio de uno de los hechos más terribles en la historia de la humanidad, que finalmente, resultó en una ofensiva por parte de los Estados Unidos por más de una década para encontrar a Osama Bin Laden, a quien se le atribuyó la responsabilidad de dichos ataques y que fue encontrado y asesinado el 2 de mayo de 2011, en un escondite en la ciudad de Abbottabad, Pakistán.

