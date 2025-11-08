“Vamos por buen camino en innovación e implementación de tecnologías en salud”: Sebastián Alba
El fundador de Aurora Pixel Studio señaló que los hospitales, clínicas, IPS y EPS deben apoyar el talento y las innovaciones que surgen en el país; y garantizar un entorno legal que impulse la inversión.
Durante la primera edición de Innovación en salud, un encuentro organizado por Prisa Media, Sebastián Alba, CEO y fundador de Aurora Pixel Studio, destacó los avances que ha tenido Colombia en la innovación dentro del sector salud, aunque insistió en la necesidad de fortalecer la confianza y el respaldo institucional para que estos procesos sean sostenibles.
Para él, todo esfuerzo debe tener como eje central la calidad en la atención del paciente, ya que la tecnología y la inversión son medios para alcanzar ese fin. “El tener ese foco claro va a ayudar a que busquemos soluciones que realmente mejoren la calidad de vida de las personas”, puntualizó.
Aquí la entrevista: