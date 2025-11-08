“Invertir en salud genera sostenibilidad y beneficios para la población”: Paulo Cabrera

En el marco del primer encuentro de Innovación en salud, organizado por Prisa Media, Paulo Cabrera, líder del departamento de Clínicas Quirúrgicas y Unidad Clínica de IA de la Fundación Cardioinfantil, aseguró que es necesario crear una mesa de trabajo unificada, que rompa las barreras regulatorias y permita implementar soluciones seguras para los pacientes.

Además, subrayó la relevancia de construir y aprovechar bases de datos conjuntas para avanzar hacia la transformación digital en salud y abordó la necesidad de cambiar el chip de una medicina que cura únicamente, por una que también puede prevenir: “las inversiones tienen que estar dirigidas no solamente hacia la cura de la enfermedad, sino hacia la prevención de la misma”, insistió.

Aquí la entrevista: