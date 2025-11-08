Innovación en Salud

“Invertir en salud genera sostenibilidad y beneficios para la población”: Paulo Cabrera

El líder del departamento de Clínicas Quirúrgicas y Unidad Clínica de IA de la Fundación Cardioinfantil explicó la importancia de articular hospitales, universidades, industria y gobierno para impulsar la innovación y prevención.

Paulo Cabrera resaltó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre instituciones y orientar la tecnología médica hacia la prevención. | Foto: Caracol Radio

Paulo Cabrera resaltó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre instituciones y orientar la tecnología médica hacia la prevención. | Foto: Caracol Radio

En el marco del primer encuentro de Innovación en salud, organizado por Prisa Media, Paulo Cabrera, líder del departamento de Clínicas Quirúrgicas y Unidad Clínica de IA de la Fundación Cardioinfantil, aseguró que es necesario crear una mesa de trabajo unificada, que rompa las barreras regulatorias y permita implementar soluciones seguras para los pacientes.

Además, subrayó la relevancia de construir y aprovechar bases de datos conjuntas para avanzar hacia la transformación digital en salud y abordó la necesidad de cambiar el chip de una medicina que cura únicamente, por una que también puede prevenir: “las inversiones tienen que estar dirigidas no solamente hacia la cura de la enfermedad, sino hacia la prevención de la misma”, insistió.

Aquí la entrevista:

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad